https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске
Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:58
2023-04-23T09:58
2023-04-23T14:10
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
der spiegel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866399990_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d30fff44ef1aa1591de00b3cde136969.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.По его словам, за последние два дня обстрелы усилились, из-за чего солдатам ВСУ очень трудно добиться какого-либо значительного прогресса на поле боя."Они пытаются продвигаться вперед, но терпят неудачу", — посетовал корреспондент.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.
https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866399990_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_24bcfd0b510f609baefc35283c0f2c0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, вооруженные силы украины, der spiegel
В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Der Spiegel
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске
Spiegel: украинские войска потеряли в Артемовске множество солдат убитыми и ранеными