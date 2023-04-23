https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html

Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске

Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023

Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:58

2023-04-23T09:58

2023-04-23T14:10

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

der spiegel

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.По его словам, за последние два дня обстрелы усилились, из-за чего солдатам ВСУ очень трудно добиться какого-либо значительного прогресса на поле боя."Они пытаются продвигаться вперед, но терпят неудачу", — посетовал корреспондент.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.

https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html

артемовск

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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, der spiegel