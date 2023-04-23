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Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023
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09:58 23.04.2023 (обновлено: 14:10 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.04.2023
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске
Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:58
2023-04-23T14:10
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
der spiegel
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.По его словам, за последние два дня обстрелы усилились, из-за чего солдатам ВСУ очень трудно добиться какого-либо значительного прогресса на поле боя."Они пытаются продвигаться вперед, но терпят неудачу", — посетовал корреспондент.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, der spiegel
В мире, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Der Spiegel
Немецкий журналист раскрыл горькую правду о ВСУ в Артемовске

Spiegel: украинские войска потеряли в Артемовске множество солдат убитыми и ранеными

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время сражений за Артемовск, сообщил журналист издания немецкого издания Der Spiegel Экхард Кляйн.
«

"Здесь уже были ранены или убиты большое количество украинских военных. Особенно опасно после наступления темноты", — указал автор материала.

По его словам, за последние два дня обстрелы усилились, из-за чего солдатам ВСУ очень трудно добиться какого-либо значительного прогресса на поле боя.
"Они пытаются продвигаться вперед, но терпят неудачу", — посетовал корреспондент.
На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ
Вчера, 01:30
 
В миреАртемовскВооруженные силы УкраиныDer Spiegel
 
 
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