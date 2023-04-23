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Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
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18:54 23.04.2023 (обновлено: 19:03 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/vizy-1867212775.html
Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам
Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам
Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:54
2023-04-23T19:03
россия
сша
оон
политика
нью-йорк (город)
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ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН."Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", - сказано в комментарии."В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН. При этом все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены", - говорится в нем.В сообщении отмечается, что РФ рассматривает данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации, подчеркивает постпредство.
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россия, сша, оон, политика, нью-йорк (город)
Россия, США, ООН, Политика, Нью-Йорк (город)
Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам

Миссия России в ООН: США нарушили обязательства, отказав журналистам в выдаче виз

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН.
"Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", - сказано в комментарии.
"В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН. При этом все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены", - говорится в нем.
В сообщении отмечается, что РФ рассматривает данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации, подчеркивает постпредство.
Не забудем, не простим. Лавров о невыдаче виз российским журналистам - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам
Вчера, 16:21
 
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