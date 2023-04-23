https://ria.ru/20230423/vizy-1867212775.html

Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам

Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам - РИА Новости, 23.04.2023

Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам

Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:54

2023-04-23T18:54

2023-04-23T19:03

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ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН."Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", - сказано в комментарии."В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН. При этом все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены", - говорится в нем.В сообщении отмечается, что РФ рассматривает данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации, подчеркивает постпредство.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, оон, политика, нью-йорк (город)