Миссия России в ООН прокомментировала отказ США в выдаче виз журналистам
Миссия России в ООН: США нарушили обязательства, отказав журналистам в выдаче виз
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 апр – РИА Новости. Россия рассчитывает, что руководство ООН и профильные международные структуры примут необходимые шаги в связи с невыдачей Штатами виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, говорится в комментарии постпредства РФ при ООН.
"Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя", - сказано в комментарии.
"В очередной раз нарушив свои обязательства, вытекающие из Соглашения о центральных органах ООН, США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в ключевых мероприятиях в рамках российского председательства в Совете Безопасности ООН. При этом все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены", - говорится в нем.
В сообщении отмечается, что РФ рассматривает данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации, подчеркивает постпредство.