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Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам

Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023

Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам

Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:21

2023-04-23T16:21

2023-04-23T21:39

сергей лавров

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров."Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался", — сказал дипломат в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой.По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила."В общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее", — отметил Лавров.Дипломат добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.Сегодня замглавы МИД Сергей Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу виз работникам СМИ для освещения работы российской делегации на Совете Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Ответ Вашингтону обязательно последует, подчеркнул дипломат.США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.

https://ria.ru/20230423/ryabkov-1867194043.html

https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html

https://ria.ru/20230418/slezhka-1866181522.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не забудем, не простим". Лавров о невыдаче виз российским журналистам комментарий Лаврова о невыдаче российским журналистам виз 2023-04-23T16:21 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, россия, сша, оон, мария захарова, вашингтон (штат), сергей рябков