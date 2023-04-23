https://ria.ru/20230423/vizy-1867193519.html

МИД возложил на США ответственность за невыдачу виз российским журналистам

МИД возложил на США ответственность за невыдачу виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023

МИД возложил на США ответственность за невыдачу виз российским журналистам

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу российским журналистам виз для освещения работы главы российского МИД Сергея Лаврова на СБ... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-23T16:11

2023-04-23T16:11

2023-04-24T02:31

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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сергей лавров

сергей рябков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу российским журналистам виз для освещения работы главы российского МИД Сергея Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке, ответ Вашингтону обязательно будет."Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН. Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента. Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать", - заявил Рябков журналистам, которые прибыли в аэропорт для поездки в Нью-Йорк."Мы на протяжении последних дней неоднократно обращались к ним по этому вопросу. Тем не менее результат, как вы видите, плачевный, и это вопреки тому, что нам давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. Все это враньё. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН", - отметил он.Рябков подчеркнул, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке - "это крупные информационные поводы": "И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне"."Я подчеркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20230419/vizy-1866237264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика, нью-йорк (город), сергей лавров, сергей рябков, оон, санкции в отношении россии