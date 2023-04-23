https://ria.ru/20230423/vizy-1867190340.html
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:34
2023-04-23T15:34
2023-04-23T15:38
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
мария захарова
сергей лавров
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова. "К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
https://ria.ru/20230420/vizy-1866744291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, Санкции в отношении России
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
МИД о невыдаче виз США российским журналистам: манипулирование темой свободы слова налицо