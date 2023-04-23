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МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
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15:34 23.04.2023 (обновлено: 15:38 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/vizy-1867190340.html
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:34
2023-04-23T15:38
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
мария захарова
сергей лавров
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова. "К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, оон, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, Санкции в отношении России
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам

МИД о невыдаче виз США российским журналистам: манипулирование темой свободы слова налицо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
США все еще не выдали визы журналистам, сопровождающим Лаврова на СБ ООН
20 апреля, 20:17
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Мария ЗахароваСергей ЛавровООНСанкции в отношении России
 
 
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