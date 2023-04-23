https://ria.ru/20230423/vizy-1867190340.html

МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам

МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023

МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам

Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:34

2023-04-23T15:34

2023-04-23T15:38

в мире

сша

россия

нью-йорк (город)

мария захарова

сергей лавров

оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН — манипулирование темой свободы слова и правами журналистов, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова. "К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230420/vizy-1866744291.html

сша

россия

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, нью-йорк (город), мария захарова, сергей лавров, оон, санкции в отношении россии