https://ria.ru/20230423/vino-1867171797.html
Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино
Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино - РИА Новости, 23.04.2023
Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино
Отсутствие бликов, более тёмный цвет и горечь на послевкусии говорят об испорченности вина из-за переизбытка кислорода, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:16
2023-04-23T12:16
2023-04-23T12:16
алкоголь
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отсутствие бликов, более тёмный цвет и горечь на послевкусии говорят об испорченности вина из-за переизбытка кислорода, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fortwine Кристина Монкус. Отмечается, что, с одной стороны, вину с кислородом контактировать нужно. Однако его избыток, который может появиться при брожении, выдержке или хранении, приводит к негативным эффектам. Также порча вина может произойти при неправильной транспортировке, слишком долгом пребывании при высокой температуре и на солнце, хранении, а также при ссохшейся пробке. "Почувствовать дефект достаточно просто: вина становятся плоскими, лишенными свежести и фруктовости, нет сложной ароматики, место которой часто занимает яркий тон подгнившего яблока. Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка. Кстати, цвет вина тоже меняется: он становится темнее, а светящиеся блики, которые вы обычно ловите в бокале с белым или розовым, исчезают", - пояснила Монкус. Эксперт подчеркнула, что оксидация (окисление вина) может быть и стилем. Например, мадера, некоторые хересы, портвейны, традиционные вина из Баньюльса и Жюры и многие другие виды задуманы виноделами именно такими. Кроме того, есть противоположный процесс - редукция, когда в вине появляются летучие серные соединения. Есть сорта, наиболее склонные к редукции: это Сира, Гренаш и Совиньон блан. Также несколько "редуцированными" могут стать вина, имеющие длительную выдержку на осадке, поскольку уже отжившие свой век дрожжи обладают антиокислительным свойством.
https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html
https://ria.ru/20230307/spetsmarka-1856356437.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, общество
Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино
Эксперт Монкус: отсутствие бликов и горечь в послевкусии говорят об испорченности вина
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отсутствие бликов, более тёмный цвет и горечь на послевкусии говорят об испорченности вина из-за переизбытка кислорода, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fortwine Кристина Монкус.
Отмечается, что, с одной стороны, вину с кислородом контактировать нужно. Однако его избыток, который может появиться при брожении, выдержке или хранении, приводит к негативным эффектам. Также порча вина может произойти при неправильной транспортировке, слишком долгом пребывании при высокой температуре и на солнце, хранении, а также при ссохшейся пробке.
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"Почувствовать дефект достаточно просто: вина становятся плоскими, лишенными свежести и фруктовости, нет сложной ароматики, место которой часто занимает яркий тон подгнившего яблока. Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка. Кстати, цвет вина тоже меняется: он становится темнее, а светящиеся блики, которые вы обычно ловите в бокале с белым или розовым, исчезают", - пояснила Монкус.
Эксперт подчеркнула, что оксидация (окисление вина) может быть и стилем. Например, мадера, некоторые хересы, портвейны, традиционные вина из Баньюльса и Жюры и многие другие виды задуманы виноделами именно такими.
Кроме того, есть противоположный процесс - редукция, когда в вине появляются летучие серные соединения. Есть сорта, наиболее склонные к редукции: это Сира, Гренаш и Совиньон блан. Также несколько "редуцированными" могут стать вина, имеющие длительную выдержку на осадке, поскольку уже отжившие свой век дрожжи обладают антиокислительным свойством.
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