https://ria.ru/20230423/vino-1867171797.html

Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино

Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино - РИА Новости, 23.04.2023

Эксперт рассказала, как распознать испорченное вино

Отсутствие бликов, более тёмный цвет и горечь на послевкусии говорят об испорченности вина из-за переизбытка кислорода, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:16

2023-04-23T12:16

2023-04-23T12:16

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746057933_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_994d3cfce3446a3e6d0d934285dca4e0.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отсутствие бликов, более тёмный цвет и горечь на послевкусии говорят об испорченности вина из-за переизбытка кислорода, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fortwine Кристина Монкус. Отмечается, что, с одной стороны, вину с кислородом контактировать нужно. Однако его избыток, который может появиться при брожении, выдержке или хранении, приводит к негативным эффектам. Также порча вина может произойти при неправильной транспортировке, слишком долгом пребывании при высокой температуре и на солнце, хранении, а также при ссохшейся пробке. "Почувствовать дефект достаточно просто: вина становятся плоскими, лишенными свежести и фруктовости, нет сложной ароматики, место которой часто занимает яркий тон подгнившего яблока. Во вкусе тоже чувствуется плоскость, а в послевкусии может атаковать неуместная горчинка. Кстати, цвет вина тоже меняется: он становится темнее, а светящиеся блики, которые вы обычно ловите в бокале с белым или розовым, исчезают", - пояснила Монкус. Эксперт подчеркнула, что оксидация (окисление вина) может быть и стилем. Например, мадера, некоторые хересы, портвейны, традиционные вина из Баньюльса и Жюры и многие другие виды задуманы виноделами именно такими. Кроме того, есть противоположный процесс - редукция, когда в вине появляются летучие серные соединения. Есть сорта, наиболее склонные к редукции: это Сира, Гренаш и Совиньон блан. Также несколько "редуцированными" могут стать вина, имеющие длительную выдержку на осадке, поскольку уже отжившие свой век дрожжи обладают антиокислительным свойством.

https://ria.ru/20230421/vino-1866785786.html

https://ria.ru/20230307/spetsmarka-1856356437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алкоголь, общество