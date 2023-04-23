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На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов
На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов - РИА Новости, 23.04.2023
На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов
Более миллиона многолетних и однолетних растений распустится на территории ВДНХ в Москве этой весной, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:20
2023-04-23T10:20
2023-04-23T10:20
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более миллиона многолетних и однолетних растений распустится на территории ВДНХ в Москве этой весной, сообщается на сайте мэра столицы. "В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений. Среди них тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Всего здесь расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений", - говорится в сообщении. Уточняется, что прошлой осенью специалисты посадили более полумиллиона луковиц 48 сортов. Сегодня во время прогулки по Центральной аллее ВДНХ можно увидеть фиолетовые крокусы "Ремембранс", белые сциллы "Мищенко" и ботанические тюльпаны. Также в конце апреля или начале мая, в зависимости от погодных условий, возле анфилады фонтанов распустятся белые тюльпаны сорта "калгари". На цветнике вблизи фонтана "Дружба народов" раскроются тюльпаны малинового ("Кристмас Марвел"), карминного ("Мери Кристмас") и белого ("Уайт Принц") цветов. Последними среди ранних цветов на территории ВДНХ распустятся махровые тюльпаны: темно-фиолетовые "Блэк Хиро", желто-оранжевые "Фокси Фокстрот", белые "Маунт Такома" и розовые "Пинк Стар".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов
На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов 60 сортов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Более миллиона многолетних и однолетних растений распустится на территории ВДНХ в Москве этой весной, сообщается на сайте
мэра столицы.
"В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений. Среди них тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Всего здесь расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что прошлой осенью специалисты посадили более полумиллиона луковиц 48 сортов. Сегодня во время прогулки по Центральной аллее ВДНХ можно увидеть фиолетовые крокусы "Ремембранс", белые сциллы "Мищенко" и ботанические тюльпаны.
Также в конце апреля или начале мая, в зависимости от погодных условий, возле анфилады фонтанов распустятся белые тюльпаны сорта "калгари". На цветнике вблизи фонтана "Дружба народов" раскроются тюльпаны малинового ("Кристмас Марвел"), карминного ("Мери Кристмас") и белого ("Уайт Принц") цветов.
Последними среди ранних цветов на территории ВДНХ распустятся махровые тюльпаны: темно-фиолетовые "Блэк Хиро", желто-оранжевые "Фокси Фокстрот", белые "Маунт Такома" и розовые "Пинк Стар".
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