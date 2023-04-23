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Биография Джашарбека Узденова
Биография Джашарбека Узденова - РИА Новости, 23.04.2023
Биография Джашарбека Узденова
Российский политический деятель Джашарбек Борисович Узденов родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесского... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T21:01
2023-04-23T21:01
2023-04-23T21:01
справки
политика
зеленчукский район
ставропольский край
рсфср
единая россия
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Российский политический деятель Джашарбек Борисович Узденов родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесского автономного округа (Ставропольский край, РСФСР, ныне - Карачаево-Черкесская Республика).В 1984-1985 годах был разнорабочим колхоза "Октябрь".В 1985-1987 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии.В 1992 году окончил Ростовский институт народного хозяйства.В 2009-2013 годах был депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва.В 2013-2020 годах – исполняющий обязанности начальника, начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики.В марте 2020 года был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.С 2020 по 2021 год - министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики.С 2021 года - депутат Государственной думы РФ восьмого созыва. Избран 19 сентября 2021 года от партии "Единая Россия" по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу.Член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.Умер 23 апреля 2023 года после продолжительной болезни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, политика, зеленчукский район, ставропольский край, рсфср, единая россия
Справки, Политика, Зеленчукский район, Ставропольский край, РСФСР, Единая Россия
Российский политический деятель Джашарбек Борисович Узденов
родился 25 января 1967 года
в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесского автономного округа (Ставропольский край, РСФСР, ныне - Карачаево-Черкесская Республика).
В 1984-1985 годах был разнорабочим колхоза "Октябрь".
В 1985-1987 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1992 году окончил Ростовский институт народного хозяйства.
В 2009-2013 годах был депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва.
В 2013-2020 годах – исполняющий обязанности начальника, начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики.
В марте 2020 года был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии республики.
С 2020 по 2021 год - министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики.
С 2021 года - депутат Государственной думы РФ восьмого созыва. Избран 19 сентября 2021 года от партии "Единая Россия" по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу.
Член Комитета Государственной Думы
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Умер 23 апреля 2023 года
после продолжительной болезни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников