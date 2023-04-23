https://ria.ru/20230423/deputat-1867212911.html

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 23.04.2023

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:55

2023-04-23T18:55

2023-04-23T21:11

общество

единая россия

госдума рф

владимир васильев

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев.Васильев уточнил, что причиной смерти депутата стала тяжелая и продолжительная болезнь. Ему было 56 лет. Глава фракции охарактеризовал Узденова как чуткого, внимательного и волевого человека, всегда готового прийти на помощь.Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года, окончил Ростовский институт народного хозяйства. С 2020 по 2021-й он возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Парламентарий состоял в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.Ранее в воскресенье пресс-служба "Единой России" сообщила о смерти депутата нижней палаты парламента Николая Борцова.

https://ria.ru/20230423/uzdenov-1867227282.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, единая россия, госдума рф, владимир васильев