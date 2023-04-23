https://ria.ru/20230423/deputat-1867212911.html
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 23.04.2023
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:55
2023-04-23T18:55
2023-04-23T21:11
общество
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев.Васильев уточнил, что причиной смерти депутата стала тяжелая и продолжительная болезнь. Ему было 56 лет. Глава фракции охарактеризовал Узденова как чуткого, внимательного и волевого человека, всегда готового прийти на помощь.Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года, окончил Ростовский институт народного хозяйства. С 2020 по 2021-й он возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Парламентарий состоял в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.Ранее в воскресенье пресс-служба "Единой России" сообщила о смерти депутата нижней палаты парламента Николая Борцова.
https://ria.ru/20230423/uzdenov-1867227282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, госдума рф, владимир васильев
Общество, Единая Россия, Госдума РФ, Владимир Васильев
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
В возрасте 56 лет умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов