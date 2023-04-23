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Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 23.04.2023
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18:55 23.04.2023 (обновлено: 21:11 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/deputat-1867212911.html
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 23.04.2023
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:55
2023-04-23T21:11
общество
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев.Васильев уточнил, что причиной смерти депутата стала тяжелая и продолжительная болезнь. Ему было 56 лет. Глава фракции охарактеризовал Узденова как чуткого, внимательного и волевого человека, всегда готового прийти на помощь.Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года, окончил Ростовский институт народного хозяйства. С 2020 по 2021-й он возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Парламентарий состоял в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.Ранее в воскресенье пресс-служба "Единой России" сообщила о смерти депутата нижней палаты парламента Николая Борцова.
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общество, единая россия, госдума рф, владимир васильев
Общество, Единая Россия, Госдума РФ, Владимир Васильев
Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

В возрасте 56 лет умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов

© Фото : Партия "Единая Россия"Депутат Государственной думы Джашарбек Узденов
Депутат Государственной думы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Партия "Единая Россия"
Депутат Государственной думы Джашарбек Узденов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Умер депутат Государственной думы от "Единой России" Джашарбек Узденов, сообщил руководитель фракции в парламенте Владимир Васильев.
«
"Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища", — подчеркнул парламентарий.
Васильев уточнил, что причиной смерти депутата стала тяжелая и продолжительная болезнь. Ему было 56 лет. Глава фракции охарактеризовал Узденова как чуткого, внимательного и волевого человека, всегда готового прийти на помощь.
Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года, окончил Ростовский институт народного хозяйства. С 2020 по 2021-й он возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Парламентарий состоял в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Ранее в воскресенье пресс-служба "Единой России" сообщила о смерти депутата нижней палаты парламента Николая Борцова.
Депутат Государственной думы Джашарбек Узденов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Биография Джашарбека Узденова
Вчера, 21:01
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФВладимир Васильев
 
 
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