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Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 23.04.2023 (обновлено: 18:18 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:15
2023-04-23T18:18
украина
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид кучма
олег соскин
киев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, противовоздушная оборона Киева ослабла до такой степени, что не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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украина, россия, вооруженные силы украины, леонид кучма, олег соскин, киев, денис шмыгаль, в мире
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма, Олег Соскин, Киев, Денис Шмыгаль, В мире
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные подразделения ВСУ перед наступлением

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может", — рассказал он.
По словам эксперта, противовоздушная оборона Киева ослабла до такой степени, что не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЛеонид КучмаОлег СоскинКиевДенис ШмыгальВ мире
 
 
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