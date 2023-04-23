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Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:15
2023-04-23T18:15
2023-04-23T18:18
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид кучма
олег соскин
киев
денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, противовоздушная оборона Киева ослабла до такой степени, что не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные подразделения ВСУ перед наступлением