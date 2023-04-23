https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ

Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023

Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ

ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:15

2023-04-23T18:15

2023-04-23T18:18

украина

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

леонид кучма

олег соскин

киев

денис шмыгаль

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, противовоздушная оборона Киева ослабла до такой степени, что не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, леонид кучма, олег соскин, киев, денис шмыгаль, в мире