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Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия - РИА Новости, 23.04.2023
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17:33 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия - РИА Новости, 23.04.2023
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг призывы к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:33
2023-04-23T17:33
украина
россия
сша
дмитрий песков
алексей данилов
сергей лавров
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг призывы к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, назвав их "пророссийским миротворчеством", и потребовал от Запада больше оружия. "Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник…", - написал Данилов в социальной сети Facebook*. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были ранее "высокомерно проигнорированы". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230423/pozhertvovanie-1867196051.html
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, алексей данилов, сергей лавров, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Алексей Данилов, Сергей Лавров, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия

Секретарь СНБО Украины Данилов отверг идею переговоров и потребовал больше оружия

© Фото : страница Алексея Данилова в FacebookАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : страница Алексея Данилова в Facebook
Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг призывы к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, назвав их "пророссийским миротворчеством", и потребовал от Запада больше оружия.
"Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник…", - написал Данилов в социальной сети Facebook*.
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Вчера, 16:40
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были ранее "высокомерно проигнорированы".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковАлексей ДаниловСергей ЛавровНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
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