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У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии - РИА Новости, 23.04.2023
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Религия
 
16:59 23.04.2023 (обновлено: 17:21 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867198041.html
У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии
У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии - РИА Новости, 23.04.2023
У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии
Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:59
2023-04-23T17:21
религия
украина
швейцария
киев
антониу гутерреш
александр ткаченко (украина)
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее в воскресенье появилось видео, предоставленное РИА Новости очевидцами, как провокатор в похожей на военную форме требует обязательного наличия украинского флага во всех храмах и переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре. "В Киево-Печерской лавре 23 апреля 2023 года произошел конфликт. Активист с флагом агрессивно требовал у гражданина Швейцарии и чтеца РПЦЗ Самуила, чтобы он взял в руки украинский флаг", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, провокатору сообщили, что перед ним стоит гражданин Швейцарии, после чего тот с оскорбительными словами ушел. Уточняется, что провокатором является некий Руслан Гетьман, который от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области. Ранее Гетьман попал в скандал, когда он, изображая из себя военного, пытался получить от тернопольских властей выплаты. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html
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Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры
Провокатор в камуфляже требует в Киево-Печерской лавре обязательного наличия украинского флага во всех храмах, при этом он знаком с сотрудниками «полиции диалога», следует из видео, которое предоставили РИА Новости очевидцы
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украина, швейцария, киев, антониу гутерреш, александр ткаченко (украина), франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Швейцария, Киев, Антониу Гутерреш, Александр Ткаченко (Украина), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии

На территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
Ранее в воскресенье появилось видео, предоставленное РИА Новости очевидцами, как провокатор в похожей на военную форме требует обязательного наличия украинского флага во всех храмах и переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре.
Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
Вчера, 14:22
"В Киево-Печерской лавре 23 апреля 2023 года произошел конфликт. Активист с флагом агрессивно требовал у гражданина Швейцарии и чтеца РПЦЗ Самуила, чтобы он взял в руки украинский флаг", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, провокатору сообщили, что перед ним стоит гражданин Швейцарии, после чего тот с оскорбительными словами ушел.
Уточняется, что провокатором является некий Руслан Гетьман, который от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области. Ранее Гетьман попал в скандал, когда он, изображая из себя военного, пытался получить от тернопольских властей выплаты.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Защитницу Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
21 апреля, 21:51
 
РелигияУкраинаШвейцарияКиевАнтониу ГутеррешАлександр Ткаченко (Украина)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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