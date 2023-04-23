https://ria.ru/20230423/ukraina-1867198041.html

У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии

У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии - РИА Новости, 23.04.2023

У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии

Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:59

2023-04-23T16:59

2023-04-23T17:21

религия

украина

швейцария

киев

антониу гутерреш

александр ткаченко (украина)

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее в воскресенье появилось видео, предоставленное РИА Новости очевидцами, как провокатор в похожей на военную форме требует обязательного наличия украинского флага во всех храмах и переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре. "В Киево-Печерской лавре 23 апреля 2023 года произошел конфликт. Активист с флагом агрессивно требовал у гражданина Швейцарии и чтеца РПЦЗ Самуила, чтобы он взял в руки украинский флаг", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, провокатору сообщили, что перед ним стоит гражданин Швейцарии, после чего тот с оскорбительными словами ушел. Уточняется, что провокатором является некий Руслан Гетьман, который от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области. Ранее Гетьман попал в скандал, когда он, изображая из себя военного, пытался получить от тернопольских властей выплаты. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html

https://ria.ru/20230421/arest-1867017417.html

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Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры Провокатор в камуфляже требует в Киево-Печерской лавре обязательного наличия украинского флага во всех храмах, при этом он знаком с сотрудниками «полиции диалога», следует из видео, которое предоставили РИА Новости очевидцы 2023-04-23T16:59 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, швейцария, киев, антониу гутерреш, александр ткаченко (украина), франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, религия