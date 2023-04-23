У Лавры в Киеве произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии
На территории Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора и гражданина Швейцарии
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Конфликт произошел на территории Киево-Печерской лавры в воскресенье: некий провокатор агрессивно потребовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
Ранее в воскресенье появилось видео, предоставленное РИА Новости очевидцами, как провокатор в похожей на военную форме требует обязательного наличия украинского флага во всех храмах и переговаривается с "полицией диалога" в Киево-Печерской лавре.
"В Киево-Печерской лавре 23 апреля 2023 года произошел конфликт. Активист с флагом агрессивно требовал у гражданина Швейцарии и чтеца РПЦЗ Самуила, чтобы он взял в руки украинский флаг", - говорится в сообщении на сайте Союза. По данным Союза православных журналистов, провокатору сообщили, что перед ним стоит гражданин Швейцарии, после чего тот с оскорбительными словами ушел.
Уточняется, что провокатором является некий Руслан Гетьман, который от имени благотворительной организации собирал деньги с жителей Тернопольской области. Ранее Гетьман попал в скандал, когда он, изображая из себя военного, пытался получить от тернопольских властей выплаты.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".