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"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины - РИА Новости, 23.04.2023
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15:33 23.04.2023 (обновлено: 15:54 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867190195.html
"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины
"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины - РИА Новости, 23.04.2023
"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины
США пора снова сменить власть на Украине, утверждает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:33
2023-04-23T15:54
в мире
украина
америка
сша
андрей мельник
илон маск
вадим пристайко
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США пора снова сменить власть на Украине, утверждает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер."С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году", — написала журналистка.Она отметила, что, несмотря на американскую помощь, украинское правительство и должностные лица страны, словно неблагодарный получатель пособия, продолжают оскорблять и предъявлять необоснованные требования к США.Шоуволтер указала на слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, обматерившего предпринимателя Илона Маска за предложение мирного плана, а также посла в Лондоне Вадима Пристайко, потребовавшего, чтобы американцы выбрали "адекватного" президента, который продолжит поддерживать Украину.Украинские дипломаты регулярно оказываются в эпицентре международных скандалов. Так, Мельник сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html
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в мире, украина, америка, сша, андрей мельник, илон маск, вадим пристайко, лондон
В мире, Украина, Америка, США, Андрей Мельник, Илон Маск, Вадим Пристайко, Лондон
"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины

Обозреватель AT Шоуолтер предложила сменить власть на Украине из-за наглости ее политиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США пора снова сменить власть на Украине, утверждает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер.
"С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году", — написала журналистка.
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Она отметила, что, несмотря на американскую помощь, украинское правительство и должностные лица страны, словно неблагодарный получатель пособия, продолжают оскорблять и предъявлять необоснованные требования к США.
Шоуволтер указала на слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, обматерившего предпринимателя Илона Маска за предложение мирного плана, а также посла в Лондоне Вадима Пристайко, потребовавшего, чтобы американцы выбрали "адекватного" президента, который продолжит поддерживать Украину.
«

"Это удивительно. Сначала они оскорбляют Маска, теперь они оскорбляют американских избирателей. Кто эти хамы и почему мы даем им деньги? Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине. Мы знаем, что таким образом Обама и Байден уже вмешивались в дела Украины", — подытожила обозреватель.

Украинские дипломаты регулярно оказываются в эпицентре международных скандалов. Так, Мельник сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.
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