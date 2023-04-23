https://ria.ru/20230423/ukraina-1867190195.html

"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины

"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины - РИА Новости, 23.04.2023

"Кто эти хамы?" В США пришли в ярость из-за наглости Украины

США пора снова сменить власть на Украине, утверждает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:33

2023-04-23T15:33

2023-04-23T15:54

в мире

украина

америка

сша

андрей мельник

илон маск

вадим пристайко

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США пора снова сменить власть на Украине, утверждает обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер."С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году", — написала журналистка.Она отметила, что, несмотря на американскую помощь, украинское правительство и должностные лица страны, словно неблагодарный получатель пособия, продолжают оскорблять и предъявлять необоснованные требования к США.Шоуволтер указала на слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, обматерившего предпринимателя Илона Маска за предложение мирного плана, а также посла в Лондоне Вадима Пристайко, потребовавшего, чтобы американцы выбрали "адекватного" президента, который продолжит поддерживать Украину.Украинские дипломаты регулярно оказываются в эпицентре международных скандалов. Так, Мельник сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html

https://ria.ru/20230423/krym-1867172622.html

украина

америка

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, америка, сша, андрей мельник, илон маск, вадим пристайко, лондон