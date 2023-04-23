https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html

В США рассказали, как Макрон подставил Украину

В США рассказали, как Макрон подставил Украину - РИА Новости, 23.04.2023

В США рассказали, как Макрон подставил Украину

Соединенные Штаты могут пересмотреть уровень своего участия в снабжении Украины из-за возмутивших Вашингтон высказываний президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T11:17

2023-04-23T11:17

2023-04-23T12:05

в мире

украина

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китай

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты могут пересмотреть уровень своего участия в снабжении Украины из-за возмутивших Вашингтон высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, считают обозреватели журнала The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.По мнению авторов статьи, Белый дом оказался недоволен нежеланием Европы вмешиваться в конфликт США и Китая, который может выйти на новый уровень в случае обострения ситуации на Тайване.Во время визита в Пекин Макрон подчеркнул, что Франция выступает за политику единого Китая и поиск мирного решения по тайваньскому вопросу."Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине", — указали авторы материала.По их мнению, конгресс должен потребовать от Белого дома предоставить полный отчет об участии Франции и других европейских стран в финансировании Украины за последние 14 месяцев. "Палата представителей также должна дать понять, что она не будет рассматривать какие-либо будущие запросы на дополнительное финансирование для Украины, пока не получит этот отчет", — указали обозреватели.Авторы в статье подчеркнули, что слова Макрона подорвали позицию Байдена, объявившего украинский конфликт борьбой за демократию."Макрон ожидает, что Америка возьмет на себя львиную долю бремени на Украине, но считает, что Франция не обязана поддерживать Соединенные Штаты в случае войны на Тихом океане. Итак, если использовать фразу Макрона из его выступления в Белом доме в декабре прошлого года, мы должны быть "братьями по оружию" на Украине, но Америка должна действовать наедине с Китаем", — возмутились обозреватели.Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867066501.html

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867088267.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, франция, китай, эммануэль макрон