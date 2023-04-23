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Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине - РИА Новости, 23.04.2023
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09:06 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867158886.html
Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине
Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине - РИА Новости, 23.04.2023
Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине
Министры сельского хозяйства стран G7 на встрече в японском Миядзаки договорились оказать помощь Украине в разминировании сельскохозяйственных земель и... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:06
2023-04-23T09:06
украина
хиросима (префектура)
миядзаки (префектура)
оэср
оон
g7
в мире
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ТОКИО, 23 апр - РИА Новости. Министры сельского хозяйства стран G7 на встрече в японском Миядзаки договорились оказать помощь Украине в разминировании сельскохозяйственных земель и восстановлении разрушенной инфраструктуры, говорится в совместном заявлении по итогам встречи. "Мы готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, включая обмен опытом, знаний и экспертиз для разминирования сельскохозяйственных земель и реконструкции агроинфраструктуры, такой как ирригация, склады и мощности для производства продуктов питания... Мы также продолжим поддерживать доступ украинских мелких фермеров к финансам и ресурсам, таким как семена, в сотрудничестве с международными организациями, так же как и внедрение цифровых и других технологий для роста устойчивой продуктивности сельского хозяйства", - говорится в совместном заявлении. Министры "семерки" согласились сотрудничать, чтобы помочь Украине выявить и доказать, как утверждается, "незаконный захват зерна Россией". "Мы приветствуем создание зерновой базы данных, основанной Великобританией, которая может быть использована для проверки происхождения партий зерна", - отмечается в заявлении Помимо представителей стран "семерки", во встрече участвовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная продовольственная программа. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки", приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме также получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, ОЭСР, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230423/sdelka-1867153845.html
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867088267.html
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хиросима (префектура)
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украина, хиросима (префектура), миядзаки (префектура), оэср, оон, g7, в мире
Украина, Хиросима (префектура), Миядзаки (префектура), ОЭСР, ООН, G7, В мире
Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине

Министры сельского хозяйства G7 пообещали помощь Украине в разминировании сельхозземель

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкУборка свеклы с поля
Уборка свеклы с поля - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Эдуард Песов
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ТОКИО, 23 апр - РИА Новости. Министры сельского хозяйства стран G7 на встрече в японском Миядзаки договорились оказать помощь Украине в разминировании сельскохозяйственных земель и восстановлении разрушенной инфраструктуры, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
"Мы готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, включая обмен опытом, знаний и экспертиз для разминирования сельскохозяйственных земель и реконструкции агроинфраструктуры, такой как ирригация, склады и мощности для производства продуктов питания... Мы также продолжим поддерживать доступ украинских мелких фермеров к финансам и ресурсам, таким как семена, в сотрудничестве с международными организациями, так же как и внедрение цифровых и других технологий для роста устойчивой продуктивности сельского хозяйства", - говорится в совместном заявлении.
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Министры "семерки" согласились сотрудничать, чтобы помочь Украине выявить и доказать, как утверждается, "незаконный захват зерна Россией". "Мы приветствуем создание зерновой базы данных, основанной Великобританией, которая может быть использована для проверки происхождения партий зерна", - отмечается в заявлении
Помимо представителей стран "семерки", во встрече участвовали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная продовольственная программа.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки", приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Приглашение на саммит в Хиросиме также получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, ОЭСР, Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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УкраинаХиросима (префектура)Миядзаки (префектура)ОЭСРООНG7В мире
 
 
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