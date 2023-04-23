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Пострадавший на горе в Бурятии турист умер - РИА Новости, 23.04.2023
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Туризм
 
19:24 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/turist-1867216557.html
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер - РИА Новости, 23.04.2023
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер
Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:24
2023-04-23T19:24
туризм
происшествия
россия
окинский район
тункинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. "Спасатели ПСО-2 БРПСС прибыли на место происшествия. Со слов очевидцев, мужчина скончался не приходя в сознание", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что спасателями проводятся работы по транспортировке тела.
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россия
окинский район
тункинский район
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происшествия, россия, окинский район, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Россия, Окинский район, Тункинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер

МЧС сообщило о смерти пострадавшего на горе Мунку-Сардык в Бурятии туриста

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района.
"Спасатели ПСО-2 БРПСС прибыли на место происшествия. Со слов очевидцев, мужчина скончался не приходя в сознание", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что спасателями проводятся работы по транспортировке тела.
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ТуризмПроисшествияРоссияОкинский районТункинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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