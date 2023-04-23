https://ria.ru/20230423/turist-1867216557.html
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер - РИА Новости, 23.04.2023
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер
Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:24
2023-04-23T19:24
2023-04-23T19:24
туризм
происшествия
россия
окинский район
тункинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. "Спасатели ПСО-2 БРПСС прибыли на место происшествия. Со слов очевидцев, мужчина скончался не приходя в сознание", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что спасателями проводятся работы по транспортировке тела.
https://ria.ru/20230121/turist-1846462094.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, окинский район, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Россия, Окинский район, Тункинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший на горе в Бурятии турист умер
МЧС сообщило о смерти пострадавшего на горе Мунку-Сардык в Бурятии туриста