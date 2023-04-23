https://ria.ru/20230423/turist-1867216557.html

Пострадавший на горе в Бурятии турист умер

Пострадавший на горе в Бурятии турист умер - РИА Новости, 23.04.2023

Пострадавший на горе в Бурятии турист умер

Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:24

2023-04-23T19:24

2023-04-23T19:24

туризм

происшествия

россия

окинский район

тункинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Травмированный на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался, сообщил региональный главк МЧС России. Ранее сообщалось, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия выехали спасатели из села Кырен Тункинского района. "Спасатели ПСО-2 БРПСС прибыли на место происшествия. Со слов очевидцев, мужчина скончался не приходя в сознание", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что спасателями проводятся работы по транспортировке тела.

https://ria.ru/20230121/turist-1846462094.html

россия

окинский район

тункинский район

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, россия, окинский район, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)