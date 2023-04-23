https://ria.ru/20230423/turist-1867175953.html
Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии
Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии - РИА Новости, 23.04.2023
Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии
Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который пострадал на высоте 2613 метров на горе Мунку-Сардык в Окинский районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:09
2023-04-23T13:09
2023-04-23T13:09
происшествия
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который пострадал на высоте 2613 метров на горе Мунку-Сардык в Окинский районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "От оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что для оказания помощи пострадавшему выехали спасатели из села Кырен Тункинского района.
https://ria.ru/20230324/tailand-1860412860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии
Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе Мунку-Сардык в Бурятии