https://ria.ru/20230423/turist-1867175953.html

Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии

Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии - РИА Новости, 23.04.2023

Спасатели отправились на помощь туристу, пострадавшему на горе в Бурятии

Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который пострадал на высоте 2613 метров на горе Мунку-Сардык в Окинский районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:09

2023-04-23T13:09

2023-04-23T13:09

происшествия

россия

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 23 апр – РИА Новости. Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который пострадал на высоте 2613 метров на горе Мунку-Сардык в Окинский районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "От оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что для оказания помощи пострадавшему выехали спасатели из села Кырен Тункинского района.

https://ria.ru/20230324/tailand-1860412860.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)