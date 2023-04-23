https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html

Макрон предупредил французов, что до осени цены на продукты будут высокими

Макрон предупредил французов, что до осени цены на продукты будут высокими - РИА Новости, 23.04.2023

Макрон предупредил французов, что до осени цены на продукты будут высокими

Цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:28

2023-04-23T20:28

2023-04-23T20:28

франция

эммануэль макрон

брюно ле мэр

в мире

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета, заявил президент страны Эммануэль Макрон. "Скажу честно, цены на продукты будут высокими до конца лета", - сказал французский лидер в интервью газете Parisien. В то же время, как отметил Макрон, минимальная заработная плата во Франции продолжает расти, "за ней должны последовать остальные заработные платы", и это одна из тем, которую обсуждают сейчас в правительстве. Ранее Национальный институт статистики (Insee) сообщил, что годовая инфляция во Франции по итогам марта составила 5,7%. Цены на продукты питания за год выросли в марте на 15,9%. В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о новых мерах защиты французов от продовольственной инфляции, которые будут действовать до июня. Власти потребовали от крупных ритейлеров установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта.

https://ria.ru/20230321/frantsuzy-1859627772.html

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франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, в мире