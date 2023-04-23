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В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж" - РИА Новости, 23.04.2023

В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж", сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:31

2023-04-23T13:31

2023-04-23T14:19

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж", сообщило Министерство обороны.Помимо этого, около населенного пункта Серебрянка в ДНР российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракета "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Москва с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230423/platsdarm-1867176650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, россия, в мире, украина