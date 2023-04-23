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В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж" - РИА Новости, 23.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 23.04.2023 (обновлено: 14:19 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/tsekha-1867177516.html
В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"
В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж" - РИА Новости, 23.04.2023
В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"
Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж", сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:31
2023-04-23T14:19
специальная военная операция на украине
харьков
россия
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж", сообщило Министерство обороны.Помимо этого, около населенного пункта Серебрянка в ДНР российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракета "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Москва с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230423/platsdarm-1867176650.html
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867167810.html
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харьков, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, В мире, Украина
В районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

Минобороны: в районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА "Стриж"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО
Самоходная гаубица Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Самоходная гаубица "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные поразили около Харькова цеха предприятия, где ремонтировали и испытывали беспилотники "Стриж", сообщило Министерство обороны.
«

"В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов "Стриж", — уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, около населенного пункта Серебрянка в ДНР российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
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Средства противовоздушной обороны перехватили одну украинскую оперативно-тактическую ракета "Гром-2", а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские военные уничтожили девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Москва с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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