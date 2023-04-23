https://ria.ru/20230423/torgovlya-1867161762.html

Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок

Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок - РИА Новости, 23.04.2023

Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок

Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки подчеркнули важность диверсификации международных и региональных... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:43

2023-04-23T09:43

2023-04-23T09:43

экономика

миядзаки (префектура)

g7

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки подчеркнули важность диверсификации международных и региональных цепочек поставок, а также призвали к ведению честной, открытой и основанной на правилах торговле. "Мы подчеркиваем важность диверсификации международных, региональных и местных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и исходных ресурсов с тем, чтобы повысить их устойчивость в долгосрочной перспективе. Мы признаем, что большинство стран в настоящее время полагаются как на местное производство, так и на международную торговлю для обеспечения продовольствием. Поэтому страны должны изучить пути для расширения местных, региональных и международных аграрных систем, сделав возможным устойчивое использование уже существующих местных сельскохозяйственных ресурсов и способствуя торговле продовольствием", - отмечается в совместном заявлении по итогам встречи. В документе также подчеркивается важность снижения потерь продуктов питания и продовольственных отходов, обеспечения необходимым питанием новорожденных и детей, в частности, за счет программ питания в образовательных учреждениях. Отмечается необходимость повышения эффективности использования водных ресурсов, удобрений, а также улучшения доступа к информации о доступных продуктах, включая данные о том, где они были выращены, где переработаны и каким образом были транспортированы. Отдельно подчеркивается значение частного сектора для достижения устойчивого аграрного развития. Страны "большой семерки" призвали к повышению инвестиций в инновационные решения, предложенные частными компаниями, а также обеспечению доступа частным аграриям к местным рынкам.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867158886.html

https://ria.ru/20230420/eksport-1866640295.html

миядзаки (префектура)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, миядзаки (префектура), g7