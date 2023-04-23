https://ria.ru/20230423/torgovlya-1867161762.html
Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок
Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок - РИА Новости, 23.04.2023
Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок
Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки подчеркнули важность диверсификации международных и региональных... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:43
2023-04-23T09:43
2023-04-23T09:43
экономика
миядзаки (префектура)
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_1dff35cd0d6ccbe4fe8ec8fceccb8ac9.jpg
ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки подчеркнули важность диверсификации международных и региональных цепочек поставок, а также призвали к ведению честной, открытой и основанной на правилах торговле. "Мы подчеркиваем важность диверсификации международных, региональных и местных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и исходных ресурсов с тем, чтобы повысить их устойчивость в долгосрочной перспективе. Мы признаем, что большинство стран в настоящее время полагаются как на местное производство, так и на международную торговлю для обеспечения продовольствием. Поэтому страны должны изучить пути для расширения местных, региональных и международных аграрных систем, сделав возможным устойчивое использование уже существующих местных сельскохозяйственных ресурсов и способствуя торговле продовольствием", - отмечается в совместном заявлении по итогам встречи. В документе также подчеркивается важность снижения потерь продуктов питания и продовольственных отходов, обеспечения необходимым питанием новорожденных и детей, в частности, за счет программ питания в образовательных учреждениях. Отмечается необходимость повышения эффективности использования водных ресурсов, удобрений, а также улучшения доступа к информации о доступных продуктах, включая данные о том, где они были выращены, где переработаны и каким образом были транспортированы. Отдельно подчеркивается значение частного сектора для достижения устойчивого аграрного развития. Страны "большой семерки" призвали к повышению инвестиций в инновационные решения, предложенные частными компаниями, а также обеспечению доступа частным аграриям к местным рынкам.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867158886.html
https://ria.ru/20230420/eksport-1866640295.html
миядзаки (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f4c7ddb072191c6dad976c5cb3efd335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, миядзаки (префектура), g7
Экономика, Миядзаки (префектура), G7
Министры сельского хозяйства G7 призвали к диверсификации цепочек поставок
Министры сельского хозяйства G7 призвали диверсифицировать международные цепочки поставок
ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки подчеркнули важность диверсификации международных и региональных цепочек поставок, а также призвали к ведению честной, открытой и основанной на правилах торговле.
"Мы подчеркиваем важность диверсификации международных, региональных и местных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и исходных ресурсов с тем, чтобы повысить их устойчивость в долгосрочной перспективе. Мы признаем, что большинство стран в настоящее время полагаются как на местное производство, так и на международную торговлю для обеспечения продовольствием. Поэтому страны должны изучить пути для расширения местных, региональных и международных аграрных систем, сделав возможным устойчивое использование уже существующих местных сельскохозяйственных ресурсов и способствуя торговле продовольствием", - отмечается в совместном заявлении по итогам встречи.
Министры сельского хозяйства G7 пообещали оказать помощь Украине
В документе также подчеркивается важность снижения потерь продуктов питания и продовольственных отходов, обеспечения необходимым питанием новорожденных и детей, в частности, за счет программ питания в образовательных учреждениях.
«
"Мы привержены честной, открытой, прозрачной, предсказуемой, недискриминационной и основанной на правилах торговле. Мы подчеркиваем важность построения устойчивых систем продовольствия, обеспечения продовольственной безопасности… Мы продолжим избегать каких-либо необоснованных ограничительных мер на экспорт, которые могут повысить волатильность цен на продовольствие. И мы призываем другие страны поступить также", - говорится в заявлении.
Отмечается необходимость повышения эффективности использования водных ресурсов, удобрений, а также улучшения доступа к информации о доступных продуктах, включая данные о том, где они были выращены, где переработаны и каким образом были транспортированы.
Отдельно подчеркивается значение частного сектора для достижения устойчивого аграрного развития. Страны "большой семерки" призвали к повышению инвестиций в инновационные решения, предложенные частными компаниями, а также обеспечению доступа частным аграриям к местным рынкам.
Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, пишут СМИ