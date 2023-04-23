https://ria.ru/20230423/topol-1867163818.html
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя" - РИА Новости, 23.04.2023
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"
Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:10
2023-04-23T10:10
2023-04-23T11:13
белоруссия
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МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны пояснили, что личный состав ВС благоустраивает территории после зимнего периода и проводит мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он распорядился восстановить площадки для комплекса "Тополь" в республике. По его словам, при необходимости Россия и Белоруссия договорятся о размещении в стране и стратегического ядерного оружия."Тополь" — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.
https://ria.ru/20230414/letchiki-1865329619.html
https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для комплекса "Тополь"
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«
"Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Ранее боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны пояснили, что личный состав ВС благоустраивает территории после зимнего периода и проводит мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии.
В марте президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США
, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе
.
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он распорядился восстановить площадки для комплекса "Тополь" в республике. По его словам, при необходимости Россия и Белоруссия договорятся о размещении в стране и стратегического ядерного оружия.
"Тополь"
— ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией