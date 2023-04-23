Рейтинг@Mail.ru
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя" - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 23.04.2023 (обновлено: 11:13 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/topol-1867163818.html
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя" - РИА Новости, 23.04.2023
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"
Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:10
2023-04-23T11:13
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584110708_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_33ca4549adbef8751b939ecb22834c0d.jpg
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики. В Минобороны пояснили, что личный состав ВС благоустраивает территории после зимнего периода и проводит мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он распорядился восстановить площадки для комплекса "Тополь" в республике. По его словам, при необходимости Россия и Белоруссия договорятся о размещении в стране и стратегического ядерного оружия."Тополь" — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.
https://ria.ru/20230414/letchiki-1865329619.html
https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584110708_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_df77154f133ab187a135d99959db53f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для "Тополя"

ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции для комплекса "Тополь"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Белорусские военнослужащие приводят в порядок стартовые позиции ракетного комплекса "Тополь", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«
"Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Ранее боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны пояснили, что личный состав ВС благоустраивает территории после зимнего периода и проводит мероприятия по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии.
В марте президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерные боеприпасы
14 апреля, 14:14
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он распорядился восстановить площадки для комплекса "Тополь" в республике. По его словам, при необходимости Россия и Белоруссия договорятся о размещении в стране и стратегического ядерного оружия.
"Тополь" — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
21 апреля, 18:34
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала