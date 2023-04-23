Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США
Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину, где ему грозит более 20 лет тюрьмы
© AP Photo / Peru's National PoliceСотрудники полиции сопровождают экс-президента Перу Алехандро Толедо в аэропорту Лимы
© AP Photo / Peru's National Police
Сотрудники полиции сопровождают экс-президента Перу Алехандро Толедо в аэропорту Лимы
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных властей и СМИ.
"На борту коммерческого рейса экс-глава государства Алехандро Толедо прибыл на территорию страны (Перу - ред.), чтобы отбыть предварительное заключение в течение 18 месяцев", - сообщает радио RPP.
По сообщению пресс-службы верховного суда, он будет доставлен в здание суда, где будут проведены соответствующие процедуры по удостоверению его личности.
Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.
За это преступление ему грозит 20 лет и восемь месяцев тюрьмы.