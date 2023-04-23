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Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США - РИА Новости, 23.04.2023
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20:21 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/toledo-1867223112.html
Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США
Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США - РИА Новости, 23.04.2023
Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США
Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T20:21
2023-04-23T20:21
в мире
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сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных властей и СМИ. "На борту коммерческого рейса экс-глава государства Алехандро Толедо прибыл на территорию страны (Перу - ред.), чтобы отбыть предварительное заключение в течение 18 месяцев", - сообщает радио RPP. По сообщению пресс-службы верховного суда, он будет доставлен в здание суда, где будут проведены соответствующие процедуры по удостоверению его личности. Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов. За это преступление ему грозит 20 лет и восемь месяцев тюрьмы.
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в мире, перу, сша
В мире, Перу, США
Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США

Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину, где ему грозит более 20 лет тюрьмы

© AP Photo / Peru's National PoliceСотрудники полиции сопровождают экс-президента Перу Алехандро Толедо в аэропорту Лимы
Сотрудники полиции сопровождают экс-президента Перу Алехандро Толедо в аэропорту Лимы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Peru's National Police
Сотрудники полиции сопровождают экс-президента Перу Алехандро Толедо в аэропорту Лимы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных властей и СМИ.
"На борту коммерческого рейса экс-глава государства Алехандро Толедо прибыл на территорию страны (Перу - ред.), чтобы отбыть предварительное заключение в течение 18 месяцев", - сообщает радио RPP.
По сообщению пресс-службы верховного суда, он будет доставлен в здание суда, где будут проведены соответствующие процедуры по удостоверению его личности.
Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.
За это преступление ему грозит 20 лет и восемь месяцев тюрьмы.
Экс-президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Суд Перу назначил экс-президенту три года предварительного заключения
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