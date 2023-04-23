https://ria.ru/20230423/toledo-1867223112.html

Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США

Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США - РИА Новости, 23.04.2023

Экс-президента Перу Толедо экстрадировали на родину из США

Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:21

2023-04-23T20:21

2023-04-23T20:21

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр – РИА Новости. Экс-президент Перу Алехандро Толедо экстрадирован из США на родину, где ему грозит предварительное заключение на срок в 18 месяцев, следует из сообщения местных властей и СМИ. "На борту коммерческого рейса экс-глава государства Алехандро Толедо прибыл на территорию страны (Перу - ред.), чтобы отбыть предварительное заключение в течение 18 месяцев", - сообщает радио RPP. По сообщению пресс-службы верховного суда, он будет доставлен в здание суда, где будут проведены соответствующие процедуры по удостоверению его личности. Толедо был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов. За это преступление ему грозит 20 лет и восемь месяцев тюрьмы.

https://ria.ru/20230310/kastilo-1856897490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, перу, сша