https://ria.ru/20230423/sudno-1867175625.html

В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем

В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем - РИА Новости, 23.04.2023

В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:09

2023-04-23T13:09

2023-04-23T18:19

в мире

саудовская аравия

красное море

эритрея

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS и вся береговая линия Красного моря знает о потере судна. "Как я поняла, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера. В Йемене все совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии, и, так как судно вышло именно из этой страны, по существующим нормам Эр-Рияд должен способствовать поискам", — заявила Расина. По ее данным, Саудовская Аравия собирается помочь в поисках судна, но "по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже". "Все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты. Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье... В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа", — добавила супруга капитана. Она отметила, что уже обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках. Позднее жена капитана сообщила, что на судно совершили нападение."Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", — отметила Расина.РИА Новости пока не располагает комментарием посольства России в Саудовской Аравии по этой ситуации.

https://ria.ru/20220902/bespilotniki-1814099419.html

https://ria.ru/20230421/kaltan-1866822512.html

саудовская аравия

красное море

эритрея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, саудовская аравия, красное море, эритрея, россия