https://ria.ru/20230423/sudno-1867175625.html
В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем
В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем - РИА Новости, 23.04.2023
В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем
В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:09
2023-04-23T13:09
2023-04-23T18:19
в мире
саудовская аравия
красное море
эритрея
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS и вся береговая линия Красного моря знает о потере судна. "Как я поняла, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера. В Йемене все совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии, и, так как судно вышло именно из этой страны, по существующим нормам Эр-Рияд должен способствовать поискам", — заявила Расина. По ее данным, Саудовская Аравия собирается помочь в поисках судна, но "по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже". "Все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты. Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье... В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа", — добавила супруга капитана. Она отметила, что уже обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках. Позднее жена капитана сообщила, что на судно совершили нападение."Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", — отметила Расина.РИА Новости пока не располагает комментарием посольства России в Саудовской Аравии по этой ситуации.
https://ria.ru/20220902/bespilotniki-1814099419.html
https://ria.ru/20230421/kaltan-1866822512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, красное море, эритрея, россия
В мире, Саудовская Аравия, Красное море, Эритрея, Россия
В Красном море пропало прогулочное судно с российским экипажем
В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя россиянами на борту
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, экипаж которого состоит из трех россиян, заявила РИА Новости жена капитана яхты Надежда Расина.
«
"Они вышли из (порта. — Прим. ред.) острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли. Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали", — рассказала она.
По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS и вся береговая линия Красного моря знает о потере судна.
"Как я поняла, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера. В Йемене все совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии, и, так как судно вышло именно из этой страны, по существующим нормам Эр-Рияд
должен способствовать поискам", — заявила Расина.
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По ее данным, Саудовская Аравия собирается помочь в поисках судна, но "по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже".
"Все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты. Мы начали их искать и сообщать о пропаже в четверг утром, в пятницу совсем активно начали искать, а сейчас уже воскресенье... В таких случаях важна скорость. Важно не терять ни одного часа", — добавила супруга капитана.
Она отметила, что уже обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках.
«
"МИД России со своей стороны пишет все обращения, которые только можно, в посольство, консульство, различные организации. Возможности организовать самостоятельно поисковую группу, как я поняла, нет", — резюмировала Расина.
Позднее жена капитана сообщила, что на судно совершили нападение.
"Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", — отметила Расина.
РИА Новости пока не располагает комментарием посольства России в Саудовской Аравии по этой ситуации.
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