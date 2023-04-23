https://ria.ru/20230423/sudan-1867184702.html

Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны

Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны - РИА Новости, 23.04.2023

Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны

Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:33

2023-04-23T14:33

2023-04-23T14:33

в мире

судан

швеция

женева (город)

маргарет харрис

риксдаг швеции

оон

столкновения в хартуме

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ЦЮРИХ, 23 апр – РИА Новости. Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации сотрудников шведского посольства и граждан королевства, сообщает портал Sweden Posts. "Предложение означало, что правительство должно получить мандат на отправку в Судан эвакуационных сил в составе не более 400 человек, Риксдаг проголосовал за него в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Одновременно портал отметил, что, как ожидается, в Судан будет направлено до 150 военных. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html

https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

судан

швеция

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, швеция, женева (город), маргарет харрис, риксдаг швеции, оон, столкновения в хартуме