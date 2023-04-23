Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны
Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации посольства и граждан королевства
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ЦЮРИХ, 23 апр – РИА Новости. Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации сотрудников шведского посольства и граждан королевства, сообщает портал Sweden Posts.
"Предложение означало, что правительство должно получить мандат на отправку в Судан эвакуационных сил в составе не более 400 человек, Риксдаг проголосовал за него в воскресенье утром", - говорится в сообщении.
Одновременно портал отметил, что, как ожидается, в Судан будет направлено до 150 военных.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.