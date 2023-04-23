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Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны - РИА Новости, 23.04.2023
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14:33 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/sudan-1867184702.html
Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны
Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны - РИА Новости, 23.04.2023
Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны
Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:33
2023-04-23T14:33
в мире
судан
швеция
женева (город)
маргарет харрис
риксдаг швеции
оон
столкновения в хартуме
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ЦЮРИХ, 23 апр – РИА Новости. Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации сотрудников шведского посольства и граждан королевства, сообщает портал Sweden Posts. "Предложение означало, что правительство должно получить мандат на отправку в Судан эвакуационных сил в составе не более 400 человек, Риксдаг проголосовал за него в воскресенье утром", - говорится в сообщении. Одновременно портал отметил, что, как ожидается, в Судан будет направлено до 150 военных. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html
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в мире, судан, швеция, женева (город), маргарет харрис, риксдаг швеции, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Швеция, Женева (город), Маргарет Харрис, Риксдаг Швеции, ООН, Столкновения в Хартуме
Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации граждан страны

Швеция направит военных в Судан для помощи в эвакуации посольства и граждан королевства

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 23 апр – РИА Новости. Депутаты Риксдага (однопалатный парламент Швеции) в воскресенье поддержали инициативу правительства об отправке военных в Судан для помощи в эвакуации сотрудников шведского посольства и граждан королевства, сообщает портал Sweden Posts.
"Предложение означало, что правительство должно получить мандат на отправку в Судан эвакуационных сил в составе не более 400 человек, Риксдаг проголосовал за него в воскресенье утром", - говорится в сообщении.
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Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции
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Одновременно портал отметил, что, как ожидается, в Судан будет направлено до 150 военных.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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В миреСуданШвецияЖенева (город)Маргарет ХаррисРиксдаг ШвецииООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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