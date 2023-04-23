Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ
Efe: Испания в воскресенье начнет эвакуацию своих граждан из Судана
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со ссылкой на источники.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуированы до 100 человек. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана.
"Испания начнет операцию по эвакуации своих граждан из Судана сегодня, в день, когда другие страны объявили, что будут возвращать своих граждан домой", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что военно-транспортные самолеты Испании уже два дня находятся в Джибути. Мадрид планирует эвакуировать в общей сложности около 80 человек, помимо испанцев, среди них числятся граждане других европейских стран и Латинской Америки.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.