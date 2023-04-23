https://ria.ru/20230423/sudan-1867174397.html

Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ

Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023

Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ

Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:48

2023-04-23T12:48

2023-04-23T12:48

столкновения в хартуме

в мире

испания

судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со ссылкой на источники. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуированы до 100 человек. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана. "Испания начнет операцию по эвакуации своих граждан из Судана сегодня, в день, когда другие страны объявили, что будут возвращать своих граждан домой", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что военно-транспортные самолеты Испании уже два дня находятся в Джибути. Мадрид планирует эвакуировать в общей сложности около 80 человек, помимо испанцев, среди них числятся граждане других европейских стран и Латинской Америки. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867170960.html

https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html

испания

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

столкновения в хартуме, в мире, испания, судан