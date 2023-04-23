Рейтинг@Mail.ru
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/sudan-1867174397.html
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ
Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:48
2023-04-23T12:48
столкновения в хартуме
в мире
испания
судан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со ссылкой на источники. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуированы до 100 человек. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана. "Испания начнет операцию по эвакуации своих граждан из Судана сегодня, в день, когда другие страны объявили, что будут возвращать своих граждан домой", - говорится в сообщении агентства. Агентство отмечает, что военно-транспортные самолеты Испании уже два дня находятся в Джибути. Мадрид планирует эвакуировать в общей сложности около 80 человек, помимо испанцев, среди них числятся граждане других европейских стран и Латинской Америки. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867170960.html
https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html
испания
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b14ad679958e56c42212aa895bcc7b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновения в хартуме, в мире, испания, судан
Столкновения в Хартуме, В мире, Испания, Судан
Испания начнет эвакуацию своих граждан из Судана, пишут СМИ

Efe: Испания в воскресенье начнет эвакуацию своих граждан из Судана

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Испании приняли решение начать в воскресенье эвакуацию своих граждан из Судана на фоне обострения ситуации в стране, сообщает местное агентство Efe со ссылкой на источники.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуированы до 100 человек. В воскресенье власти Франции также начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что его государство тоже принимает участие в эвакуации граждан из Судана.
"Испания начнет операцию по эвакуации своих граждан из Судана сегодня, в день, когда другие страны объявили, что будут возвращать своих граждан домой", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что военно-транспортные самолеты Испании уже два дня находятся в Джибути. Мадрид планирует эвакуировать в общей сложности около 80 человек, помимо испанцев, среди них числятся граждане других европейских стран и Латинской Америки.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение
Вчера, 12:05
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции
Вчера, 12:33
 
Столкновения в ХартумеВ миреИспанияСудан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала