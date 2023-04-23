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Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции - РИА Новости, 23.04.2023
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12:33 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/sudan-1867173496.html
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции - РИА Новости, 23.04.2023
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции
Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) ранили гражданина Франции в ходе эвакуации, сами СБР, в свою РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:33
2023-04-23T12:33
в мире
судан
франция
россия
маргарет харрис
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) ранили гражданина Франции в ходе эвакуации, сами СБР, в свою очередь, возложили ответственность на армию. "Формирования (Сил - ред.) быстрого реагирования совершили вчера вечером и сегодня ряд нарушений в отношении дипломатических миссий: &lt;…&gt; нападение со стрельбой было совершено на колонну французского посольства, в результате она вернулась и процесс эвакуации был сорван. Один из французов получил огнестрельное ранение от пули снайпера", - говорится в заявлении вооруженных сил Судана в Facebook*. Со своей стороны СБР заявляют, что они были атакованы авиацией вооруженных сил Судана во время проходившей эвакуации французских граждан. "Силы быстрого реагирования подверглись сегодня утром, 23 апреля, нападению авиации во время эвакуации французских граждан из посольства страны через Бахри (Северный Хартум - ред.) в Омдурман, в результате жизни граждан Франции оказались под угрозой, один из них пострадал", - написали СБР в Twitter, утверждая, что французская колонна находилась под защитой формирований. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html
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в мире, судан, франция, россия, маргарет харрис
В мире, Судан, Франция, Россия, Маргарет Харрис
Армия Судана и СБР обвинили друг друга в нападении на граждан Франции

Армия Судана и СБР обменялись обвинениями в нападении на граждан Франции при эвакуации

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 23 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) ранили гражданина Франции в ходе эвакуации, сами СБР, в свою очередь, возложили ответственность на армию.
"Формирования (Сил - ред.) быстрого реагирования совершили вчера вечером и сегодня ряд нарушений в отношении дипломатических миссий: <…> нападение со стрельбой было совершено на колонну французского посольства, в результате она вернулась и процесс эвакуации был сорван. Один из французов получил огнестрельное ранение от пули снайпера", - говорится в заявлении вооруженных сил Судана в Facebook*.
Со своей стороны СБР заявляют, что они были атакованы авиацией вооруженных сил Судана во время проходившей эвакуации французских граждан.
"Силы быстрого реагирования подверглись сегодня утром, 23 апреля, нападению авиации во время эвакуации французских граждан из посольства страны через Бахри (Северный Хартум - ред.) в Омдурман, в результате жизни граждан Франции оказались под угрозой, один из них пострадал", - написали СБР в Twitter, утверждая, что французская колонна находилась под защитой формирований.
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В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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