https://ria.ru/20230423/sudan-1867170960.html
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 23.04.2023
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение, сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:05
2023-04-23T12:05
2023-04-23T12:05
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение, сообщило египетское министерство иностранных дел. Согласно заявлению министерства, странам, число граждан которых в Судане превышает десять тысяч, как в случае с Египтом, необходим надежный и организованный процесс планирования безопасной эвакуации. "Один из сотрудников египетского посольства действительно получил огнестрельное ранение, что вновь подтверждает необходимость проявлять максимальную осторожность для обеспечения безопасности наших граждан и членов наших миссий в Судане", - говорится в заявлении. Должность и степень ранения сотрудника египетского посольства не уточняются. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867154413.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, египет, женева (город), маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Египет, Женева (город), Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение
В Каире сообщили, что сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение
КАИР, 23 апр - РИА Новости.
Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение, сообщило
египетское министерство иностранных дел.
Согласно заявлению министерства, странам, число граждан которых в Судане превышает десять тысяч, как в случае с Египтом, необходим надежный и организованный процесс планирования безопасной эвакуации.
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"Один из сотрудников египетского посольства действительно получил огнестрельное ранение, что вновь подтверждает необходимость проявлять максимальную осторожность для обеспечения безопасности наших граждан и членов наших миссий в Судане", - говорится в заявлении. Должность и степень ранения сотрудника египетского посольства не уточняются.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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