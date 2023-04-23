https://ria.ru/20230423/sudan-1867170960.html

Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение

Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 23.04.2023

Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение

Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение, сообщило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:05

2023-04-23T12:05

2023-04-23T12:05

в мире

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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Сотрудник посольства Египта в Судане получил огнестрельное ранение, сообщило египетское министерство иностранных дел. Согласно заявлению министерства, странам, число граждан которых в Судане превышает десять тысяч, как в случае с Египтом, необходим надежный и организованный процесс планирования безопасной эвакуации. "Один из сотрудников египетского посольства действительно получил огнестрельное ранение, что вновь подтверждает необходимость проявлять максимальную осторожность для обеспечения безопасности наших граждан и членов наших миссий в Судане", - говорится в заявлении. Должность и степень ранения сотрудника египетского посольства не уточняются. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867154413.html

https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, египет, женева (город), маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме