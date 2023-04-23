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Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России - РИА Новости, 23.04.2023
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09:19 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/sudan-1867159873.html
Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России
Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России - РИА Новости, 23.04.2023
Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России
Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:19
2023-04-23T09:19
в мире
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "На посольство не нападали, был неприятный случай, когда попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал. Район нахождения посольства - это один из районов или часть большего района, вокруг которого проходит линия соприкосновения", - сказал глава российской дипмиссии. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867157694.html
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в мире, судан, россия, хартум (город), маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Хартум (город), Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России

Посол России в Судане: стороны конфликта в стране не пытались напасть на дипмиссию

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
"На посольство не нападали, был неприятный случай, когда попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал. Район нахождения посольства - это один из районов или часть большего района, вокруг которого проходит линия соприкосновения", - сказал глава российской дипмиссии.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Франция начала эвакуацию граждан из Судана
Вчера, 08:54
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Вчера, 02:11
 
В миреСуданРоссияХартум (город)Маргарет ХаррисООНСтолкновения в Хартуме
 
 
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