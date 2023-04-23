https://ria.ru/20230423/sudan-1867159873.html

Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России

Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России - РИА Новости, 23.04.2023

Стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России

Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:19

2023-04-23T09:19

2023-04-23T09:19

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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Стороны конфликта в Судане не делали попыток напасть на посольство России в Хартуме, но попали в камеры наблюдений вокруг здания дипмиссии во время столкновений, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "На посольство не нападали, был неприятный случай, когда попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал. Район нахождения посольства - это один из районов или часть большего района, вокруг которого проходит линия соприкосновения", - сказал глава российской дипмиссии. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867157694.html

https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, россия, хартум (город), маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме