https://ria.ru/20230423/sudan-1867157694.html

Франция начала эвакуацию граждан из Судана

Франция начала эвакуацию граждан из Судана - РИА Новости, 23.04.2023

Франция начала эвакуацию граждан из Судана

Власти Франции начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство иностранных дел. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T08:54

2023-04-23T08:54

2023-04-23T09:07

в мире

франция

судан

столкновения в хартуме

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Власти Франции начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство иностранных дел.Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуировано до 100 человек."Франция начала "оперативную эвакуацию" граждан и дипломатического персонала из Судана", - передает агентство.Отмечается, что Франция также намерена оказать странам-союзникам помощь в эвакуации их граждан.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html

https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

франция

судан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, судан, столкновения в хартуме