Франция начала эвакуацию граждан из Судана
Франция начала эвакуацию граждан из Судана, где идут бои между армией и СБР
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Власти Франции начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольства из Судана, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство иностранных дел.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские дипломаты и члены их семей были эвакуированы в субботу из посольства США в столице Судана городе Хартум. По данным заместителя госсекретаря США по вопросам управления Джона Басса, из посольства было эвакуировано до 100 человек.
"Франция начала "оперативную эвакуацию" граждан и дипломатического персонала из Судана", - передает агентство.
Отмечается, что Франция также намерена оказать странам-союзникам помощь в эвакуации их граждан.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.