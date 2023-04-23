https://ria.ru/20230423/sudan-1867147227.html
Дипломаты пытаются вызволить россиян, застрявших в церкви в Хартуме
Дипломаты пытаются вызволить россиян, застрявших в церкви в Хартуме - РИА Новости, 23.04.2023
Дипломаты пытаются вызволить россиян, застрявших в церкви в Хартуме
Посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком, но пока безуспешно из-за боев в этом... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:27
2023-04-23T05:27
2023-04-23T05:28
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком, но пока безуспешно из-за боев в этом месте, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.Почти неделю назад епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов.ْ"Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения. К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим", - сказал посол.Как отметил дипломат, "на данный момент им безопаснее оставаться за стенами митрополии, хотя попытки вызволить их оттуда предпринимаются каждый день и будут продолжены".
https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html
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в мире, хартум (город), судан, россия, столкновения в хартуме
В мире, Хартум (город), Судан, Россия, Столкновения в Хартуме
Дипломаты пытаются вызволить россиян, застрявших в церкви в Хартуме
Посол России Черновол: боевые действия мешают забрать россиян из церкви в Хартуме
ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком, но пока безуспешно из-за боев в этом месте, сообщил РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол.
Почти неделю назад епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов.
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ْ"Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения. К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим", - сказал посол.
Как отметил дипломат, "на данный момент им безопаснее оставаться за стенами митрополии, хотя попытки вызволить их оттуда предпринимаются каждый день и будут продолжены".
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