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Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей - РИА Новости, 23.04.2023
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05:20 23.04.2023 (обновлено: 05:28 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sudan-1867146854.html
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей - РИА Новости, 23.04.2023
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей
Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:20
2023-04-23T05:28
в мире
судан
хартум (город)
россия
столкновения в хартуме
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но "существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать"."Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию", - добавил Черновол.В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.ВС Судана заявили, что дипломатическая миссия Саудовской Аравии ранее была эвакуирована из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда - по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html
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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Столкновения в Хартуме
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей

Посол России Черновол: дипломаты ищут возможные маршруты для эвакуации людей из Судана

© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
«
"Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории, практического осуществления этот вопрос пока не получил", - сказал он.
По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но "существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать".
"Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию", - добавил Черновол.
В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.
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ВС Судана заявили, что дипломатическая миссия Саудовской Аравии ранее была эвакуирована из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда - по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
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