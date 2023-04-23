https://ria.ru/20230423/sudan-1867146854.html

Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей

Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей - РИА Новости, 23.04.2023

Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей

Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T05:20

2023-04-23T05:20

2023-04-23T05:28

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судан

хартум (город)

россия

столкновения в хартуме

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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но "существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать"."Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию", - добавил Черновол.В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.ВС Судана заявили, что дипломатическая миссия Саудовской Аравии ранее была эвакуирована из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда - по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме