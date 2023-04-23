https://ria.ru/20230423/sudan-1867146854.html
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей - РИА Новости, 23.04.2023
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей
Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:20
2023-04-23T05:20
2023-04-23T05:28
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но "существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать"."Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию", - добавил Черновол.В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.ВС Судана заявили, что дипломатическая миссия Саудовской Аравии ранее была эвакуирована из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда - по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html
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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Столкновения в Хартуме
Российские дипломаты в Судане ищут возможные маршруты для эвакуации людей
Посол России Черновол: дипломаты ищут возможные маршруты для эвакуации людей из Судана
ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
«
"Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории, практического осуществления этот вопрос пока не получил", - сказал он.
По его словам, обе противоборствующие стороны, согласно их заявлениям, готовы оказывать содействие в эвакуации, но "существуют объективные сложности, которые пока не позволяют нам выехать".
"Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию", - добавил Черновол.
В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
ВС Судана заявили, что дипломатическая миссия Саудовской Аравии ранее была эвакуирована из Хартума в город Порт-Судан
на побережье Красного моря
, а оттуда - по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране