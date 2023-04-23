https://ria.ru/20230423/sudan-1867146450.html
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий - РИА Новости, 23.04.2023
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий
Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:11
2023-04-23T05:11
2023-04-23T10:24
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ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. В субботу Вооруженные силы африканского государства заявили, что в ближайшие часы начнется процесс эвакуации дипломатических миссий изъявивших соответствующее желание стран. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам.ВС Судана сообщали, что дипмиссия Саудовской Аравии эвакуировалась из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда — по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия. Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что "это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями". "Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача", — объяснил дипломат.Собеседник агентства также подчеркнул, что посольство прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации. Он пообещал, что она пройдет как минимум частично, если ситуация не изменится в лучшую сторону.Кроме того, дипмиссии удалось эвакуировать на свою территорию почти всех россиян, находящихся в "горячих точках" Хартума, а с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, поддерживается связь, заявил посол.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противники сообщили, что готовы держать его три дня.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html
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в мире, хартум (город), судан, столкновения в хартуме
В мире, Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий
Посол России Черновол: эвакуация россиян из Судана не обсуждается из-за боевых действий
ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
В субботу Вооруженные силы африканского государства заявили, что в ближайшие часы начнется процесс эвакуации дипломатических миссий изъявивших соответствующее желание стран. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам.
«
"До 30 апреля продлен бесполетный режим над территорией страны. Наверное, исключения могут быть сделаны для эвакуационной авиации разных стран, пока речи об эвакуации воздухом из Хартума не идет, поскольку международный аэропорт столицы — одно из мест боевых действий", — отметил посол.
ВС Судана сообщали, что дипмиссия Саудовской Аравии эвакуировалась из Хартума в город Порт-Судан
на побережье Красного моря
, а оттуда — по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что "это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями".
"Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача", — объяснил дипломат.
Собеседник агентства также подчеркнул, что посольство прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации. Он пообещал, что она пройдет как минимум частично, если ситуация не изменится в лучшую сторону.
Кроме того, дипмиссии удалось эвакуировать на свою территорию почти всех россиян, находящихся в "горячих точках" Хартума, а с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, поддерживается связь, заявил посол.
«
"У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство", — уточнил он.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противники сообщили, что готовы держать его три дня.
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране