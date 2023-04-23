Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 23.04.2023 (обновлено: 10:24 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sudan-1867146450.html
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий - РИА Новости, 23.04.2023
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий
Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:11
2023-04-23T10:24
в мире
хартум (город)
судан
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg
ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. В субботу Вооруженные силы африканского государства заявили, что в ближайшие часы начнется процесс эвакуации дипломатических миссий изъявивших соответствующее желание стран. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам.ВС Судана сообщали, что дипмиссия Саудовской Аравии эвакуировалась из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда — по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия. Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что "это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями". "Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача", — объяснил дипломат.Собеседник агентства также подчеркнул, что посольство прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации. Он пообещал, что она пройдет как минимум частично, если ситуация не изменится в лучшую сторону.Кроме того, дипмиссии удалось эвакуировать на свою территорию почти всех россиян, находящихся в "горячих точках" Хартума, а с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, поддерживается связь, заявил посол.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противники сообщили, что готовы держать его три дня.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html
https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html
хартум (город)
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f267cba0512b169f4d8ead1956885360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хартум (город), судан, столкновения в хартуме
В мире, Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме
Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Посол России Черновол: эвакуация россиян из Судана не обсуждается из-за боевых действий

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
В субботу Вооруженные силы африканского государства заявили, что в ближайшие часы начнется процесс эвакуации дипломатических миссий изъявивших соответствующее желание стран. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам.
«

"До 30 апреля продлен бесполетный режим над территорией страны. Наверное, исключения могут быть сделаны для эвакуационной авиации разных стран, пока речи об эвакуации воздухом из Хартума не идет, поскольку международный аэропорт столицы — одно из мест боевых действий", — отметил посол.

ВС Судана сообщали, что дипмиссия Саудовской Аравии эвакуировалась из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда — по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия.
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Вчера, 02:11
Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что "это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями".
"Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача", — объяснил дипломат.
Собеседник агентства также подчеркнул, что посольство прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации. Он пообещал, что она пройдет как минимум частично, если ситуация не изменится в лучшую сторону.
Кроме того, дипмиссии удалось эвакуировать на свою территорию почти всех россиян, находящихся в "горячих точках" Хартума, а с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, поддерживается связь, заявил посол.
«

"У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство", — уточнил он.

В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противники сообщили, что готовы держать его три дня.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране
22 апреля, 17:19
 
В миреХартум (город)СуданСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала