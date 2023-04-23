https://ria.ru/20230423/sudan-1867146450.html

Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий - РИА Новости, 23.04.2023

Эвакуация россиян из Хартума по воздуху невозможна из-за боевых действий

Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T05:11

2023-04-23T05:11

2023-04-23T10:24

в мире

хартум (город)

судан

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg

ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Сейчас невозможно эвакуировать россиян из Хартума по воздуху, сообщил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. В субботу Вооруженные силы африканского государства заявили, что в ближайшие часы начнется процесс эвакуации дипломатических миссий изъявивших соответствующее желание стран. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай вывезут из Хартума своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их Вооруженным силам.ВС Судана сообщали, что дипмиссия Саудовской Аравии эвакуировалась из Хартума в город Порт-Судан на побережье Красного моря, а оттуда — по воздуху в королевство. Они добавили, что подобным образом страну покинет и иорданская дипмиссия. Черновол касательно выезда в Порт-Судан указал, что "это теоретически возможно, но связано с очень большими логистическими сложностями". "Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача", — объяснил дипломат.Собеседник агентства также подчеркнул, что посольство прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации. Он пообещал, что она пройдет как минимум частично, если ситуация не изменится в лучшую сторону.Кроме того, дипмиссии удалось эвакуировать на свою территорию почти всех россиян, находящихся в "горячих точках" Хартума, а с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, поддерживается связь, заявил посол.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противники сообщили, что готовы держать его три дня.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html

хартум (город)

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хартум (город), судан, столкновения в хартуме