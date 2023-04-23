https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана - РИА Новости, 23.04.2023

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, сообщил... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T02:11

2023-04-23T02:11

2023-04-23T02:11

в мире

россия

судан

хартум (город)

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866925110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd8707889ecfbb47ceb8b9ffa8f2c21.jpg

ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол."Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран", - сказал он.По его словам, планы эвакуации строятся, но пока это трудно осуществить, потому что "любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг".

https://ria.ru/20230422/sbr-1867029164.html

россия

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, судан, хартум (город), снг