https://ria.ru/20230423/sudan-1867142447.html
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана - РИА Новости, 23.04.2023
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, сообщил... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T02:11
2023-04-23T02:11
2023-04-23T02:11
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ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол."Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран", - сказал он.По его словам, планы эвакуации строятся, но пока это трудно осуществить, потому что "любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг".
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в мире, россия, судан, хартум (город), снг
В мире, Россия, Судан, Хартум (город), СНГ
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
Посол России Черновол: около 140 человек запросили эвакуацию из Судана
ДОХА, 23 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
"Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран", - сказал он.
По его словам, планы эвакуации строятся, но пока это трудно осуществить, потому что "любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг".
СБР Судана могут открыть аэропорты для эвакуации иностранцев