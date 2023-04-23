https://ria.ru/20230423/suadn-1867147566.html

Почти все россияне из горячих точек Хартума размещены в посольстве России

Почти все россияне из горячих точек Хартума размещены в посольстве России - РИА Новости, 23.04.2023

Почти все россияне из горячих точек Хартума размещены в посольстве России

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство России в Судане, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Андрей... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T05:33

2023-04-23T05:33

2023-04-23T14:49

в мире

судан

хартум (город)

россия

столкновения в хартуме

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ДОХА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство России в Судане, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Андрей Черновол."Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, <...> серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство", — рассказал дипломат.По его словам, с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения, дипломаты поддерживают связь."Всем рекомендовали не выходить на улицу, все они соблюдают", — добавил Черновол.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html

судан

хартум (город)

россия

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в мире, судан, хартум (город), россия, столкновения в хартуме