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На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
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17:03 23.04.2023 (обновлено: 18:20 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T17:03
2023-04-23T18:20
политика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial Times.Как отметили британские журналисты, неудачный контрудар ВСУ побудит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой — именно такого развития событий опасаются украинские власти. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига уже заявлял, что у правительства республики нет шанса на ошибку в этот "решающий момент".В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ

FT: Зеленский боится, что масштабная мобилизация не спасет ВСУ от разгрома при наступлении

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial Times.
«

"Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. <…> Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат. Но руководство боится, что их не хватит", — говорится в статье.

Как отметили британские журналисты, неудачный контрудар ВСУ побудит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой — именно такого развития событий опасаются украинские власти. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига уже заявлял, что у правительства республики нет шанса на ошибку в этот "решающий момент".
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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