На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
FT: Зеленский боится, что масштабная мобилизация не спасет ВСУ от разгрома при наступлении
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial Times.
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"Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. <…> Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат. Но руководство боится, что их не хватит", — говорится в статье.
Как отметили британские журналисты, неудачный контрудар ВСУ побудит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой — именно такого развития событий опасаются украинские власти. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига уже заявлял, что у правительства республики нет шанса на ошибку в этот "решающий момент".
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.