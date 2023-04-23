https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html

На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ

На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ - РИА Новости, 23.04.2023

На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T17:03

2023-04-23T17:03

2023-04-23T18:20

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала планируемого наступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию военнообязанных, пишет газета Financial Times.Как отметили британские журналисты, неудачный контрудар ВСУ побудит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой — именно такого развития событий опасаются украинские власти. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига уже заявлял, что у правительства республики нет шанса на ошибку в этот "решающий момент".В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230423/vsu-1867162636.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины