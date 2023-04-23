Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам
Дипистичник заявил, что американские журналисты после невыдачи США виз испытают дискомфорт
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, сказал журналистам российский дипломатический источник.
"После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов. И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, - это забота мнимая. Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь. Никаких сомнений (не должно быть), что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение", - сказал собеседник журналистам.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".