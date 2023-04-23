https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html

Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам

Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023

Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам

У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:43

2023-04-23T16:43

2023-04-23T16:43

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

дмитрий песков

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, сказал журналистам российский дипломатический источник. "После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов. И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, - это забота мнимая. Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь. Никаких сомнений (не должно быть), что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение", - сказал собеседник журналистам. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html

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сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, дмитрий песков, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество