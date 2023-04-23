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Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
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16:43 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/ssha-1867196944.html
Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам
Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам - РИА Новости, 23.04.2023
Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам
У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:43
2023-04-23T16:43
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
дмитрий песков
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, сказал журналистам российский дипломатический источник. "После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов. И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, - это забота мнимая. Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь. Никаких сомнений (не должно быть), что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение", - сказал собеседник журналистам. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, дмитрий песков, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Дмитрий Песков, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Диписточник рассказал о последствиях невыдачи виз российским журналистам

Дипистичник заявил, что американские журналисты после невыдачи США виз испытают дискомфорт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У США не должно быть сомнений, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских журналистов для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, сказал журналистам российский дипломатический источник.
"После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов. И теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу, которого взяли с поличным, - это забота мнимая. Он не интересен им ни как журналист, иначе они бы не третировали российских журналистов, ни как гражданин США. И все это лишь слова, лицемерие и ложь. Никаких сомнений (не должно быть), что американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство, и аналогичное отношение", - сказал собеседник журналистам.
Не забудем, не простим. Лавров о невыдаче виз российским журналистам - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам
Вчера, 16:21
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
МИД раскритиковал невыдачу виз США российским журналистам
Вчера, 15:34
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваДмитрий ПесковООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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