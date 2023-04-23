https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867232992.html

Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров

Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров - РИА Новости, 23.04.2023

Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров

В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T22:22

2023-04-23T22:22

2023-04-23T23:15

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

патриот

украина

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 23 апр — РИА Новости. В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрон СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт", — написал он.Фонд Кадырова передал военным 14 автомобилей "Урал" и десять "Патриотов", уточнил глава региона."Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Грозы Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом", — добавил Кадыров.Глава Чечни пожелал бойцам удачи, успехов и скорейшей победы.В конце марта Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии отметил, что представители ведомства действуют смело и решительно во время спецоперации на Украине, проявляют стойкость и бесстрашие.

https://ria.ru/20230412/kadyrov-1864638883.html

https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, патриот, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)