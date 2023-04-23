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Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 23.04.2023 (обновлено: 23:15 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867232992.html
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров - РИА Новости, 23.04.2023
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров
В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:22
2023-04-23T23:15
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
патриот
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр — РИА Новости. В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрон СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт", — написал он.Фонд Кадырова передал военным 14 автомобилей "Урал" и десять "Патриотов", уточнил глава региона."Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Грозы Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом", — добавил Кадыров.Глава Чечни пожелал бойцам удачи, успехов и скорейшей победы.В конце марта Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии отметил, что представители ведомства действуют смело и решительно во время спецоперации на Украине, проявляют стойкость и бесстрашие.
https://ria.ru/20230412/kadyrov-1864638883.html
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html
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россия, рамзан кадыров, патриот, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Патриот, Украина, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров

Кадыров сообщил, что 94-й полк оперативного назначения отправился в зону спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр — РИА Новости. В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрон СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт", — написал он.
Фонд Кадырова передал военным 14 автомобилей "Урал" и десять "Патриотов", уточнил глава региона.
"Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Грозы Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом", — добавил Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровПатриотУкраинаВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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