https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867232992.html
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров - РИА Новости, 23.04.2023
Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров
В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:22
2023-04-23T22:22
2023-04-23T23:15
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
патриот
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 23 апр — РИА Новости. В зону спецоперации отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения Росгвардии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрон СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт", — написал он.Фонд Кадырова передал военным 14 автомобилей "Урал" и десять "Патриотов", уточнил глава региона."Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Грозы Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом", — добавил Кадыров.Глава Чечни пожелал бойцам удачи, успехов и скорейшей победы.В конце марта Владимир Путин в поздравлении с Днем войск Национальной гвардии отметил, что представители ведомства действуют смело и решительно во время спецоперации на Украине, проявляют стойкость и бесстрашие.
https://ria.ru/20230412/kadyrov-1864638883.html
https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html
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РИА Новости
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Бойцы полка оперативного назначения отправились в зону СВО, сообщил Кадыров
Кадыров сообщил, что 94-й полк оперативного назначения отправился в зону спецоперации