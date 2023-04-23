Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179683.html
Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 23.04.2023
Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:44
2023-04-23T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864669615_0:276:3049:1991_1920x0_80_0_0_1d1b5276c632ebf9b041a55eadc12c96.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских военных, 6 единиц техники, а также мобильную огневую группу и группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новодонецкого и Павловки в ДНР. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР уничтожена украинская мобильная огневая группа, а в районе Малиновки на Запорожье уничтожена диверсионно-разведывательная группа. "За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20230423/serebryanka-1867179255.html
россия
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864669615_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_9c9e5b2ed4654f2101cc3593a20b906f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев
Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских военных, 6 единиц техники, а также мобильную огневую группу и группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новодонецкого и Павловки в ДНР. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР уничтожена украинская мобильная огневая группа, а в районе Малиновки на Запорожье уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
"За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне спецоперации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Российская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ у Серебрянки
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала