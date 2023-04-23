https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179683.html

Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 23.04.2023

Киев потерял более 130 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:44

2023-04-23T13:44

2023-04-23T13:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 130 украинских военных, 6 единиц техники, а также мобильную огневую группу и группу диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новодонецкого и Павловки в ДНР. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР уничтожена украинская мобильная огневая группа, а в районе Малиновки на Запорожье уничтожена диверсионно-разведывательная группа. "За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20230423/serebryanka-1867179255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, киев