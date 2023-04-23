https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179137.html

Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении

Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2023

Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:38

2023-04-23T13:38

2023-04-23T13:38

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Серебрянки и Веселого в ДНР уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад украинских войск.

https://ria.ru/20230423/pvo-1867177882.html

россия

киев

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, донецкая народная республика