https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867179137.html
Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 23.04.2023
Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:38
2023-04-23T13:38
2023-04-23T13:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Серебрянки и Веселого в ДНР уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад украинских войск.
https://ria.ru/20230423/pvo-1867177882.html
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киев
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика
Киев потерял за сутки до 200 военных на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 200 украинских военных