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Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 23.04.2023
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10:59 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867166625.html
Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО
Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 23.04.2023
Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:59
2023-04-23T10:59
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления правом на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации, сообщается на сайте кабмина. Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме. "В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая", - сообщается на сайте кабмина. Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить предложения по их развитию. "Также Минтрансу вместе с региональными властями и органами местного самоуправления предстоит проработать меры поддержки (льготы, субсидии, компенсации) для развития пригородного и междугороднего транспорта при открытии автобусных маршрутов в сельских населённых пунктах. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября", - отмечается на сайте.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безопасность
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Безопасность
Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО

Премьер Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления правом на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
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"В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая", - сообщается на сайте кабмина.
Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить предложения по их развитию. "Также Минтрансу вместе с региональными властями и органами местного самоуправления предстоит проработать меры поддержки (льготы, субсидии, компенсации) для развития пригородного и междугороднего транспорта при открытии автобусных маршрутов в сельских населённых пунктах. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября", - отмечается на сайте.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Безопасность
 
 
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