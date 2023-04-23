https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867166625.html

Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО

Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 23.04.2023

Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T10:59

2023-04-23T10:59

2023-04-23T10:59

россия

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

безопасность

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления правом на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации, сообщается на сайте кабмина. Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме. "В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая", - сообщается на сайте кабмина. Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить предложения по их развитию. "Также Минтрансу вместе с региональными властями и органами местного самоуправления предстоит проработать меры поддержки (льготы, субсидии, компенсации) для развития пригородного и междугороднего транспорта при открытии автобусных маршрутов в сельских населённых пунктах. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20230420/zaschita-1866737640.html

https://ria.ru/20230420/filial-1866683581.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безопасность