Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников СВО
Премьер Мишустин поручил дать предложения по поддержке семей участников спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 17 мая представить предложения по изменениям в законодательство для наделения органов местного самоуправления правом на разработку мер соцподдержки семей участников спецоперации, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета в Госдуме.
"В документе обозначен ряд социально значимых вопросов. Так, Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития поручено подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Срок – до 17 мая", - сообщается на сайте кабмина.
Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить предложения по их развитию. "Также Минтрансу вместе с региональными властями и органами местного самоуправления предстоит проработать меры поддержки (льготы, субсидии, компенсации) для развития пригородного и междугороднего транспорта при открытии автобусных маршрутов в сельских населённых пунктах. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября", - отмечается на сайте.