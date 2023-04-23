https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1867138029.html

Спецоперация, 22 апреля: ситуация в Артемовске и "контрнаступление" Киева

Спецоперация, 22 апреля: ситуация в Артемовске и "контрнаступление" Киева - РИА Новости, 23.04.2023

Спецоперация, 22 апреля: ситуация в Артемовске и "контрнаступление" Киева

Российские военные в субботу заняли еще три квартала в битве за Артемовск, а под Краматорском уничтожили крупный склад снарядов реактивных систем залпового... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T00:13

2023-04-23T00:13

2023-04-23T00:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

артемовск

киев

владимир зеленский

александр устинов

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские военные в субботу заняли еще три квартала в битве за Артемовск, а под Краматорском уничтожили крупный склад снарядов реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны. А украинский депутат заявил, что Киев отложил наступление из-за недостатка оружия. Проблемы с контрнаступлениемВ Минобороны сообщили, что штурмовые отряды освободили еще три квартала в западной части Артемовска. Ожесточенные бои за этот город идут уже несколько месяцев, и российские силы недавно заявляли, что украинские войска тут находятся в оперативном окружении, но речи о "котле" пока нет.Американское издание Foreign Policy написало со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову, что Киев надеялся начать наступление в апреле, но перенес его на неопределенный срок. Причиной он назвал дефицит оружия.Эпатажный замглавы МИД Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву нужно десятикратное увеличение военной помощи от союзников, и призвал партнеров пересечь все "красные линии".На Украине и вокруг нееВласти Украины создали комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области. Владимир Зеленский подписал "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР. Также он ввел санкции против ряда российских юридических лиц, среди которых партии КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", а также Центризбирком России. Глава ЦИК Элла Памфилова, заявила РИА Новости, что политические конвульсии "коверного клоуна" не имеют никакого значения. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет в Россию и на Украину до создания условий для прекращения конфликта, сообщил портал G1. При этом, по данным СМИ, Лула направит своего советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима, на Украину для встречи с Зеленским.

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867101100.html

https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html

россия

украина

артемовск

киев

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в мире, россия, украина, артемовск, киев, владимир зеленский, александр устинов, андрей мельников