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В небе над Москвой появилось северное сияние - РИА Новости, 24.04.2023
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23:59 23.04.2023 (обновлено: 00:32 24.04.2023)
https://ria.ru/20230423/siyanie-1867239021.html
В небе над Москвой появилось северное сияние
В небе над Москвой появилось северное сияние - РИА Новости, 24.04.2023
В небе над Москвой появилось северное сияние
Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T23:59
2023-04-24T00:32
земля
евгений тишковец
москва
северное сияние
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в Telegram-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние. "На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе наблюдается северное сияние", - написал Тишковец.Он отметил, что буря с перерывами продлится до понедельника.
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земля, евгений тишковец, москва, северное сияние
Земля, Евгений Тишковец, Москва, северное сияние
В небе над Москвой появилось северное сияние

В Московском регионе из-за начала магнитной бури наблюдается северное сияние

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в Telegram-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние.
"На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе наблюдается северное сияние", - написал Тишковец.
Он отметил, что буря с перерывами продлится до понедельника.
 
ЗемляЕвгений ТишковецМосквасеверное сияние
 
 
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