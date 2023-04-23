https://ria.ru/20230423/siyanie-1867239021.html
В небе над Москвой появилось северное сияние
В небе над Москвой появилось северное сияние - РИА Новости, 24.04.2023
В небе над Москвой появилось северное сияние
Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-23T23:59
2023-04-23T23:59
2023-04-24T00:32
земля
евгений тишковец
москва
северное сияние
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в Telegram-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние. "На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе наблюдается северное сияние", - написал Тишковец.Он отметил, что буря с перерывами продлится до понедельника.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, евгений тишковец, москва, северное сияние
Земля, Евгений Тишковец, Москва, северное сияние
В небе над Москвой появилось северное сияние
В Московском регионе из-за начала магнитной бури наблюдается северное сияние