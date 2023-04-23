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СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания - РИА Новости, 23.04.2023
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10:35 23.04.2023 (обновлено: 15:08 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/shpion-1867165411.html
СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания
СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания - РИА Новости, 23.04.2023
СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания
Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) убил своего ребенка, вернувшись с задания в лагере джихадистов, сообщила газета The Times со... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T10:35
2023-04-23T15:08
в мире
афганистан
пакистан
россия
оон
талибан
ми-6
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) убил своего ребенка, вернувшись с задания в лагере джихадистов, сообщила газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ разведки. Как сообщает издание, МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Его заданием было внедриться в деревню, которая была лагерем талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и боевиков из террористической группировки "Аль-Каида"*. Во время пребывания в лагере сотруднику пришлось мыть и хоронить изуродованные тела талибов, он стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу США, его также заставили держать в руках отсеченную голову ребенка. По возвращении в Великобританию шпион находился в состоянии сильнейшего стресса: он с трудом говорил, злился без видимой причины и страдал от воспоминаний. Как следует из материалов, по прошествии времени он убил своего ребенка, на теле которого обнаружили многочисленные ранения. При этом в отчете разведки, составленном перед отправкой шпиона на задание, говорилось о его высокой эмоциональной нестабильности, подверженности риску сильного шока и психологических травм. МИ-6 также было известно, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, а в молодости имел судимость и перенес нервный срыв. Газета утверждает, что в МИ-6 знали, что мужчина представлял потенциальную опасность для окружающих, поскольку во время работы в Службе безопасности МИ-5 его жена некоторое время жила в общежитии для жертв домашнего насилия. После убийства ребенка мужчину арестовали, сейчас он находится в охраняемом психиатрическом учреждении. "Он был невероятно уязвим, а его ребенка бросили в крайне трудных обстоятельствах, которые можно было бы предотвратить, если бы была проявлена большая осторожность. Он выполнил свою задачу и больше не представлял интерес для своих работодателей. Его использовали", — заявил адвокат шпиона.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230331/ssha-1862003314.html
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в мире, афганистан, пакистан, россия, оон, талибан, ми-6
В мире, Афганистан, Пакистан, Россия, ООН, Талибан, Ми-6
СМИ: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания

Times: британский шпион убил своего ребенка, вернувшись с задания в лагере джихадистов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолицейский у здания парламента в Лондоне
Полицейский у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полицейский у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Шпион Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) убил своего ребенка, вернувшись с задания в лагере джихадистов, сообщила газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ разведки.
Как сообщает издание, МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном. Его заданием было внедриться в деревню, которая была лагерем талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и боевиков из террористической группировки "Аль-Каида"*.
Во время пребывания в лагере сотруднику пришлось мыть и хоронить изуродованные тела талибов, он стал свидетелем обезглавливания целой семьи, которую обвинили в шпионаже в пользу США, его также заставили держать в руках отсеченную голову ребенка.
По возвращении в Великобританию шпион находился в состоянии сильнейшего стресса: он с трудом говорил, злился без видимой причины и страдал от воспоминаний. Как следует из материалов, по прошествии времени он убил своего ребенка, на теле которого обнаружили многочисленные ранения.
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При этом в отчете разведки, составленном перед отправкой шпиона на задание, говорилось о его высокой эмоциональной нестабильности, подверженности риску сильного шока и психологических травм. МИ-6 также было известно, что в детстве он подвергался сексуальному насилию, а в молодости имел судимость и перенес нервный срыв.
Газета утверждает, что в МИ-6 знали, что мужчина представлял потенциальную опасность для окружающих, поскольку во время работы в Службе безопасности МИ-5 его жена некоторое время жила в общежитии для жертв домашнего насилия.
После убийства ребенка мужчину арестовали, сейчас он находится в охраняемом психиатрическом учреждении.
"Он был невероятно уязвим, а его ребенка бросили в крайне трудных обстоятельствах, которые можно было бы предотвратить, если бы была проявлена большая осторожность. Он выполнил свою задачу и больше не представлял интерес для своих работодателей. Его использовали", — заявил адвокат шпиона.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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