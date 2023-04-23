https://ria.ru/20230423/shoshoake-1867173652.html
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента - РИА Новости, 23.04.2023
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:34
2023-04-23T12:34
2023-04-23T14:35
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare. Видео выступления Шошоакэ разошлось в Сети. Политик представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. Она также зарегистрировала в сенате проект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части территорий постсоветской республики. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от Министерства иностранных дел республики из-за своей инициативы.
https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, румыния
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента
Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента