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Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента - РИА Новости, 23.04.2023
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12:34 23.04.2023 (обновлено: 14:35 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/shoshoake-1867173652.html
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента - РИА Новости, 23.04.2023
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента
Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:34
2023-04-23T14:35
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare. Видео выступления Шошоакэ разошлось в Сети. Политик представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. Она также зарегистрировала в сенате проект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части территорий постсоветской республики. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от Министерства иностранных дел республики из-за своей инициативы.
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в мире, россия, румыния
В мире, Россия, Румыния
Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента

Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула "Слава Москве" с трибуны парламента в ответ на обвинения, что ее ноутбук якобы связан с Россией, пишет издание Ziare.
«
"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с (Россией. — Прим. ред.), <...> а VPN — из Москвы. Так что сенат предал. <...> Да? Слава Москве", — заявила она в ответ на обвинения одного из депутатов.
Видео выступления Шошоакэ разошлось в Сети.
Политик представила законопроект, согласно которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией. Она также зарегистрировала в сенате проект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части территорий постсоветской республики.
В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных "Миротворца". Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от Министерства иностранных дел республики из-за своей инициативы.
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