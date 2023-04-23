https://ria.ru/20230423/shestvie-1867224770.html

В Ереване началось факельное шествие в память о жертвах геноцида

В Ереване началось факельное шествие в память о жертвах геноцида - РИА Новости, 23.04.2023

В Ереване началось факельное шествие в память о жертвах геноцида

Факельное шествие началось в воскресенье в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T20:38

2023-04-23T20:38

2023-04-23T20:38

турция

анкара (провинция)

армения

дашнакцутюн

европарламент

всемирный совет церквей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/01/1553050130_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_504344f20f28504c101fd1388771c2db.jpg

ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие началось в воскресенье в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом. Ранее акция начиналась на площади Свободы, но уже второй год подряд она стартует с площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь. Перед началом акции ее участники по традиции сожгли флаги Турции и Азербайджана. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, выступая перед собравшимися, обвинил армянские власти в тяжёлой ситуации и призвал к борьбе за защиту национальных интересов. "Мы не только можем, но и обязаны перевернуть это черную страницу нашей истории", - сказал Сагателян. Во главе шествия идут представители Армянской церкви. Его участники несут флаги стран, признавших геноцид армян. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе.

https://ria.ru/20220424/genotsid-1785145027.html

турция

анкара (провинция)

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, анкара (провинция), армения, дашнакцутюн, европарламент, всемирный совет церквей