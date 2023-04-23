В Ереване началось факельное шествие в память о жертвах геноцида
В Ереване перед Днем памяти жертв геноцида началось факельное шествие
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкУчастники факельного шествия в Ереване направляются к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд"
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники факельного шествия в Ереване направляются к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" . Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Факельное шествие началось в воскресенье в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом.
Ранее акция начиналась на площади Свободы, но уже второй год подряд она стартует с площади Республики. Его конечная цель - мемориал памяти жертв геноцида "Цицернакаберд", где у вечного огня участники останутся на всю ночь. Перед началом акции ее участники по традиции сожгли флаги Турции и Азербайджана.
Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, выступая перед собравшимися, обвинил армянские власти в тяжёлой ситуации и призвал к борьбе за защиту национальных интересов. "Мы не только можем, но и обязаны перевернуть это черную страницу нашей истории", - сказал Сагателян.
Во главе шествия идут представители Армянской церкви. Его участники несут флаги стран, признавших геноцид армян.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе.