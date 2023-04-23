https://ria.ru/20230423/sheremetevo-1867143506.html

Крупнейший Duty Free в Шереметьево откроется 24 апреля

Крупнейший Duty Free в Шереметьево откроется 24 апреля - РИА Новости, 23.04.2023

Крупнейший Duty Free в Шереметьево откроется 24 апреля

Самый крупный магазин Duty Free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" откроется в понедельник, 24 апреля, свидетельствует объявление в зоне... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T03:36

2023-04-23T03:36

2023-04-23T07:10

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Самый крупный магазин Duty Free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" откроется в понедельник, 24 апреля, свидетельствует объявление в зоне вылета."Открытие магазина 24 апреля 2023. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — гласит надпись на решетчатых заграждениях, которыми обнесен сейчас магазин.Ранее в пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщали, что магазин возобновит работу в конце апреля. Источник агентства утверждал, что Duty Free закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом.Полки магазина пусты, но названия международных брендов за сутки до открытия над полками остаются прежними. При этом в других частях терминала работают отдельные бутики одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.

https://ria.ru/20230420/sheremetevo-1866505228.html

https://ria.ru/20230405/transport-1863193657.html

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шереметьево (аэропорт), общество, москва, россия