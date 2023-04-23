https://ria.ru/20230423/shashlyk-1867143756.html

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе - РИА Новости, 23.04.2023

В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T03:39

2023-04-23T03:39

2023-04-23T14:51

общество

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

штрафы

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Он отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня административный штраф для граждан составляет от пяти до 15 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 400 тысяч рублей.Ранее в МЧС напомнили, что расстояние от дома и других построек на дачном участке, на котором можно готовить шашлыки на мангале и в жаровне, должно составлять не менее пяти метров. Территорию вокруг мангала следует очищать от сухой травы и мусора в радиусе двух метров, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров. С 1 января 2021 года в стране действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранены 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html

россия

московская область (подмосковье)

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общество, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), штрафы