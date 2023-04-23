https://ria.ru/20230423/serbiya-1867186371.html

Вучич рассказал о подготовке к строительству центров в память жертв фашизма

Вучич рассказал о подготовке к строительству центров в память жертв фашизма - РИА Новости, 23.04.2023

Вучич рассказал о подготовке к строительству центров в память жертв фашизма

В Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) построят два мемориальных центра в память жертв фашизма во Второй мировой войне, заявил президент... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:53

2023-04-23T14:53

2023-04-23T14:53

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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. В Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) построят два мемориальных центра в память жертв фашизма во Второй мировой войне, заявил президент Сербии Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) с участием Вучича и президента РС БиГ Милорада Додика, а также посла РФ Игоря Калабухова в воскресенье почтили память жертв лагеря Доня-Градина, который находится через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия (НГХ, 1941-1945 годы) сербов, евреев и цыган. "Подписываем соглашение о строительстве мемориального центра здесь, в Доня-Градине, чтобы могли его посещать, приезжать, каждый человек из Сербии и Республики Сербской знает, какая это святыня для нашего народа. Еще один мемориальный центр будет в Белграде - чтобы каждый иностранец, который приедет из бывшей Югославии и любой другой части света, знал, что произошло в Ясеноваце, какие страшные преступления совершались против людей, лишь потому, что они - сербы и православные", - заявил собравшимся президент Сербии, трансляцию ведет телеканал РТРС. По его словам, официальный Белград и Баня-Лука подпишут документы о строительстве мемориальных центров в ближайшее время. "Если мы не в состоянии это помнить, сохранять культуру памяти, показать, насколько нам важно это сделать, ничего нас не ждет в будущем, и мы не заслуживаем своего существования", - подчеркнул сербский лидер. Памятное мероприятие, официально посвященное сотням тысяч жертв "преступления-геноцида НГХ", началось с заупокойной православной службы по погибшим, которую провел епископ Баня-Лучский Ефрем. Молитвы по убитым в лагере иудеям прочитал раввин, почтили память жертв и духовные лидеры ромской (цыганской) общины. Президент и члены правительства Сербии в присутствии посла России Александра Боцан-Харченко в апреле 2022 года установили мемориальную доску в память жертв фашизма во Второй мировой войне на месте бывшего концлагеря Старо Саймиште в Белграде на левом берегу реки Сава, который во время немецко-фашистской оккупации входил в состав НГХ, где помимо жертв самого лагеря река выносила многочисленные тела убитых в Ясеноваце в десятках километрах выше по течению. Отличительной особенностью комплекса концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.

https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html

https://ria.ru/20230413/serbiya-1865109905.html

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Дарья Буймова

сербия, белград (город), югославия, милорад додик, александр вучич, александр боцан-харченко, в мире