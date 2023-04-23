https://ria.ru/20230423/sdelka-1867153845.html
Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки
Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки - РИА Новости, 23.04.2023
Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки
Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма подтвердили важность зерновой сделки и решительно... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T07:58
2023-04-23T07:58
2023-04-23T08:38
в мире
g7
россия
окаяма (префектура)
турция
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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма подтвердили важность зерновой сделки и решительно поддерживают ее "продление, полное исполнение и расширение"."Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", - говорится в опубликованном совместном заявлении.Вместе с этим представители "большой семерки" вновь выступили с обвинениями в адрес России за якобы "использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения".Кроме этого, участники министерской встречи отметили необходимость предпринять все возможные меры для минимизации негативных последствий военных действий на Украине в развивающихся странах, а также для достижения достаточного и устойчивого аграрного производства в средне и долгосрочной перспективе."С учетом роста мирового населения необходимость снизить выбросы парниковых газов, остановить уничтожение биоразнообразия и адаптироваться к изменениям климата становится все более острой… Это предполагается достигнуть путем применения широкого спектра инноваций и продвижения системы устойчивого земледелия", - подчеркивается в совместном заявлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20230421/zernovaya-sdelka-1866982307.html
https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, россия, окаяма (префектура), турция
В мире, G7, Россия, Окаяма (префектура), Турция
Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки
Министры сельского хозяйства G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки
ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма подтвердили важность зерновой сделки и решительно поддерживают ее "продление, полное исполнение и расширение".
"Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции
. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", - говорится в опубликованном совместном заявлении.
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Вместе с этим представители "большой семерки" вновь выступили с обвинениями в адрес России
за якобы "использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения".
«
"Мы намерены продолжать разработку наших ограничительных мер против России для защиты нуждающегося населения от непредвиденных последствий, добиваясь того, чтобы продовольствие и удобрения не затрагивались", - отмечается в документе.
Кроме этого, участники министерской встречи отметили необходимость предпринять все возможные меры для минимизации негативных последствий военных действий на Украине в развивающихся странах, а также для достижения достаточного и устойчивого аграрного производства в средне и долгосрочной перспективе.
"С учетом роста мирового населения необходимость снизить выбросы парниковых газов, остановить уничтожение биоразнообразия и адаптироваться к изменениям климата становится все более острой… Это предполагается достигнуть путем применения широкого спектра инноваций и продвижения системы устойчивого земледелия", - подчеркивается в совместном заявлении.
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