https://ria.ru/20230423/sdelka-1867153845.html

Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки

Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки - РИА Новости, 23.04.2023

Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки

Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма подтвердили важность зерновой сделки и решительно... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T07:58

2023-04-23T07:58

2023-04-23T08:38

в мире

g7

россия

окаяма (префектура)

турция

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ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Министры сельского хозяйства G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма подтвердили важность зерновой сделки и решительно поддерживают ее "продление, полное исполнение и расширение"."Мы осознаем важность "черноморской зерновой инициативы", осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения", - говорится в опубликованном совместном заявлении.Вместе с этим представители "большой семерки" вновь выступили с обвинениями в адрес России за якобы "использование продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения".Кроме этого, участники министерской встречи отметили необходимость предпринять все возможные меры для минимизации негативных последствий военных действий на Украине в развивающихся странах, а также для достижения достаточного и устойчивого аграрного производства в средне и долгосрочной перспективе."С учетом роста мирового населения необходимость снизить выбросы парниковых газов, остановить уничтожение биоразнообразия и адаптироваться к изменениям климата становится все более острой… Это предполагается достигнуть путем применения широкого спектра инноваций и продвижения системы устойчивого земледелия", - подчеркивается в совместном заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230421/zernovaya-sdelka-1866982307.html

https://ria.ru/20230420/sdelka-1866740704.html

россия

окаяма (префектура)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, g7, россия, окаяма (префектура), турция