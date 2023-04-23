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Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию - РИА Новости, 23.04.2023
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14:37 23.04.2023 (обновлено: 16:08 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html
Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию
Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию - РИА Новости, 23.04.2023
Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию
Тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию может привести к разрыву зерновой сделки, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T14:37
2023-04-23T16:08
экономика
россия
g7
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
япония
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию может привести к разрыву зерновой сделки, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Зампред Совета безопасности отметил, что предполагаемая инициатива подразумевает прекращение импорта товаров из России по наиболее чувствительным для представителей "Большой семерки" категориям.В четверг Bloomberg сообщил, что страны G7 рассматривают идею о введении почти полного запрета на экспорт в Россию. По данным агентства, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений. Предположительно, в этот перечень войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.
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экономика, россия, g7, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, япония
Экономика, Россия, G7, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев, Япония
Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию

Медведев: тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию приведет к разрыву зерновой сделки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию может привести к разрыву зерновой сделки, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«

"В этом случае для них (участников неформального клуба. — Прим. ред.) закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", — подчеркнул он.

Зампред Совета безопасности отметил, что предполагаемая инициатива подразумевает прекращение импорта товаров из России по наиболее чувствительным для представителей "Большой семерки" категориям.
В четверг Bloomberg сообщил, что страны G7 рассматривают идею о введении почти полного запрета на экспорт в Россию. По данным агентства, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию.
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Источник: полный запрет экспорта в Россию на уровне G7 пока не обсуждался
21 апреля, 16:06
При этом формируются списки исключений. Предположительно, в этот перечень войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.

На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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ЭкономикаРоссияG7Санкции в отношении РоссииДмитрий МедведевЯпония
 
 
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