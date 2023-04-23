https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html

Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию

Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию - РИА Новости, 23.04.2023

Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию

Тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию может привести к разрыву зерновой сделки, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:37

2023-04-23T14:37

2023-04-23T16:08

экономика

россия

g7

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

япония

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тотальный запрет стран G7 на экспорт в Россию может привести к разрыву зерновой сделки, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Зампред Совета безопасности отметил, что предполагаемая инициатива подразумевает прекращение импорта товаров из России по наиболее чувствительным для представителей "Большой семерки" категориям.В четверг Bloomberg сообщил, что страны G7 рассматривают идею о введении почти полного запрета на экспорт в Россию. По данным агентства, авторы инициативы предложили перейти к санкционному режиму, при котором ввоз товаров в страну запрещен по умолчанию. При этом формируются списки исключений. Предположительно, в этот перечень войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

https://ria.ru/20230421/zapret-1866939375.html

россия

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, g7, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, япония